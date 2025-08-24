От телефонов до стройматериалов: Индия готовится к экспансии в Россию

Индия собирается увеличить свои поставки в Россию, включая автомобили, электронику, особенно телефоны, и другие товары. Об этом сообщил посол Индии в России Винай Кумар.
По его словам, планируется увеличить экспорт в Россию таких продуктов, как автомобили и запасные части к ним, электроника, текстиль, стройматериалы и многое другое. Винай Кумар также отметил, что торговля между двумя странами растет, но указал на необходимость улучшения результатов в сферах услуг и транспортной инфраструктуры.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров упомянул о возможностях для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, пишет РГ со ссылкой на ТАСС.
