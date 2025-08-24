Coca-Cola устала от кофе? Costa Coffee может стать самой громкой жертвой кризиса

Financial Times: Coca-Cola рассматривает продажу сети кофеен Costa Coffee

Продажа крупнейшей сети кофеен в Великобритании может стать одним из самых громких шагов Coca-Cola за последние годы. Как сообщает Financial Times, компания изучает возможность расстаться с брендом Costa Coffee.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кола Кофе

Почему встал вопрос о продаже

Главные причины — рост цен на кофейные зерна и усиливающаяся конкуренция. Новые игроки и крафтовые кофейни вытесняют традиционные сети, а показатели Costa оказались ниже ожиданий.

Покупка за £3,9 млрд

Напомним, в 2018 году Coca-Cola приобрела Costa Coffee за £3,9 млрд. Тогда этот шаг рассматривался как попытка диверсифицировать бизнес и выйти на рынок кофе.

Однако со временем планы не оправдали себя. В июле 2025 года генеральный директор компании Джеймс Куинси признался аналитикам:

"Costa не совсем оправдала ожидания", — добавил он, что корпорация "извлекает уроки" и будет искать новые пути развития в кофейной индустрии.

Падение продаж и бойкот

Ситуация осложнилась не только конкуренцией. В апреле 2025 года Coca-Cola сообщила о снижении продаж в США, Канаде и Мексике на 3% за первый квартал. Причиной стал бойкот продукции после публикаций о том, что компания якобы просила власти США помочь с увольнением нелегальных мигрантов на "заводе по розливу Cerberus" в Техасе.

Coca-Cola отрицала эти обвинения. А издание The Independent отмечало, что никаких доказательств существования такого завода или массовых увольнений найдено не было.

Давление кризисов и инфляции

Ситуация в отрасли в целом тоже оставляла желать лучшего. Пандемия коронавируса сильно ударила по сетевым кофейням вроде Costa, Starbucks и Caffè Nero. А затем пришли новые испытания: инфляция и кризис стоимости жизни.

Чтобы адаптироваться, Costa в 2022 году запустила масштабную программу реконструкции. Однако даже это не смогло компенсировать давление растущих расходов и падение спроса.

Уточнения

Financial Times (FT; по-русски "Файнэ́ншл Таймс") — британская и международная ежедневная деловая газета.



The Coca-Cola Company (рус. компания "Кока-Кола") — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.

