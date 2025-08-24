В Финляндии прощаются с 9 магазинами Alko: закрытие самых маленьких и больших

В Финляндии планируется закрытие магазинов Alko. Эта государственная алкогольная монополия осенью закроет девять своих торговых точек, включая два самых маленьких магазина в центре Хельсинки.
Первым закрылся магазин в Старом рыночном зале у гавани Хельсинки, который известен как самый маленький в стране. А 20 сентября закроется более крупный магазин на Маннергейминтие площадью 68 квадратных метров.
Кроме того, закроются магазины в таких городах, как Ваалимаа, Коувола, Турку и Ювяскюля, а последний из них закроется 27 сентября.
Alko объясняет свои действия "обычным сетевым планированием" и ссылается на повышение налогов на алкоголь, изменения в законодательстве и экономическое давление, пишет Helsinki Times.
