В Финляндии прощаются с 9 магазинами Alko: закрытие самых маленьких и больших

Налоговое давление и реформы: Alko в Финляндии вынужден закрывать магазины

В Финляндии планируется закрытие магазинов Alko. Эта государственная алкогольная монополия осенью закроет девять своих торговых точек, включая два самых маленьких магазина в центре Хельсинки.

Первым закрылся магазин в Старом рыночном зале у гавани Хельсинки, который известен как самый маленький в стране. А 20 сентября закроется более крупный магазин на Маннергейминтие площадью 68 квадратных метров.

Кроме того, закроются магазины в таких городах, как Ваалимаа, Коувола, Турку и Ювяскюля, а последний из них закроется 27 сентября.

Alko объясняет свои действия "обычным сетевым планированием" и ссылается на повышение налогов на алкоголь, изменения в законодательстве и экономическое давление, пишет Helsinki Times.

