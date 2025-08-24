Канада тратит миллиарды, но не на себя — зачем Оттава инвестирует в Киев

Правительство Канады приняло решение направить Киеву внушительный пакет военной поддержки на сумму 2 млрд канадских долларов (около $1,45 млрд).
Эта программа была анонсирована по итогам июньского саммита G7, а теперь стало известно, как именно распределят средства.
835 млн канадских долларов ($603,6 млн) будут потрачены на:
Значительная часть пакета — 680 млн канадских долларов ($491,5 млн) — пойдёт на закупку вооружений в США. Список составлен НАТО исходя из приоритетных потребностей Украины.
Канада также инвестирует 220 млн канадских долларов ($159 млн) в совместные проекты своей оборонной промышленности с украинской.
Речь идёт о производстве дронов и систем противодействия беспилотникам.
Канада делает ставку не только на срочные поставки оружия и техники, но и на долгосрочные проекты с Украиной. Такой подход показывает: речь идёт не просто о разовой поддержке, а о стратегическом сотрудничестве, рассчитанном на будущее.
