Канада тратит миллиарды, но не на себя — зачем Оттава инвестирует в Киев

Минобороны Канады: 680 млн CAD пойдут на закупку оружия в США для Украины

Правительство Канады приняло решение направить Киеву внушительный пакет военной поддержки на сумму 2 млрд канадских долларов (около $1,45 млрд).

Вооружение Канады

Эта программа была анонсирована по итогам июньского саммита G7, а теперь стало известно, как именно распределят средства.

Как разделят помощь

835 млн канадских долларов ($603,6 млн) будут потрачены на:

бронетехнику,

медицинское оборудование,

запчасти,

стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку,

беспилотники.

Американское вооружение по линии НАТО

Значительная часть пакета — 680 млн канадских долларов ($491,5 млн) — пойдёт на закупку вооружений в США. Список составлен НАТО исходя из приоритетных потребностей Украины.

Инвестиции в будущее

Канада также инвестирует 220 млн канадских долларов ($159 млн) в совместные проекты своей оборонной промышленности с украинской.

Речь идёт о производстве дронов и систем противодействия беспилотникам.

Международные инициативы

165 млн канадских долларов ($119,3 млн) будут направлены на поддержку работы контактной группы по Украине.

100 млн канадских долларов ($72,3 млн) — на закупку боеприпасов в рамках так называемой чешской инициативы.

Канада делает ставку не только на срочные поставки оружия и техники, но и на долгосрочные проекты с Украиной. Такой подход показывает: речь идёт не просто о разовой поддержке, а о стратегическом сотрудничестве, рассчитанном на будущее.

Уточнения

CAD — Канадский доллар.



Отта́ва (англ. Ottawa МФА: или [ˈɒtəwɑː], фр. Ottawa) — столица Канады.

