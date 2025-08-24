Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Канада тратит миллиарды, но не на себя — зачем Оттава инвестирует в Киев

Минобороны Канады: 680 млн CAD пойдут на закупку оружия в США для Украины
Экономика

Правительство Канады приняло решение направить Киеву внушительный пакет военной поддержки на сумму 2 млрд канадских долларов (около $1,45 млрд).

Вооружение Канады
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вооружение Канады

Эта программа была анонсирована по итогам июньского саммита G7, а теперь стало известно, как именно распределят средства.

Как разделят помощь

835 млн канадских долларов ($603,6 млн) будут потрачены на:

  • бронетехнику,
  • медицинское оборудование,
  • запчасти,
  • стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку,
  • беспилотники.

Американское вооружение по линии НАТО

Значительная часть пакета — 680 млн канадских долларов ($491,5 млн) — пойдёт на закупку вооружений в США. Список составлен НАТО исходя из приоритетных потребностей Украины.

Инвестиции в будущее

Канада также инвестирует 220 млн канадских долларов ($159 млн) в совместные проекты своей оборонной промышленности с украинской.
Речь идёт о производстве дронов и систем противодействия беспилотникам.

Международные инициативы

  • 165 млн канадских долларов ($119,3 млн) будут направлены на поддержку работы контактной группы по Украине.
  • 100 млн канадских долларов ($72,3 млн) — на закупку боеприпасов в рамках так называемой чешской инициативы.

Канада делает ставку не только на срочные поставки оружия и техники, но и на долгосрочные проекты с Украиной. Такой подход показывает: речь идёт не просто о разовой поддержке, а о стратегическом сотрудничестве, рассчитанном на будущее.

Уточнения

CAD — Канадский доллар.

Отта́ва (англ. Ottawa МФА: или [ˈɒtəwɑː], фр. Ottawa) — столица Канады.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
