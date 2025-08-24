Императорская торговля возвращается: Индия и Китай открывают три перевала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз

Экономика

Индия и Китай решили возобновить приграничную торговлю через три ключевых торговых пункта: перевал Липулех, Шипки-Ла и Натху-Ла.

Тибет
Фото: Openverse by archer10 (Dennis), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тибет

Министр иностранных дел Китая Ван И, недавно побывавший в Индии, встретился с министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обсудил вопросы о возобновлении торговли.

Главное внимание уделялось возрождению исторического индо-тибетского торгового пути, на что главный министр штата Сухвиндер Сингх Сукху уже отправил письмо правительству Индии.

Кроме того, обе стороны договорились о расширении индийских паломничеств к святым местам, таким как гора Кайлас, Ган-Ренпоче и озеро Манасаровар, начиная с 2026 года, пишет The Tribune.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
