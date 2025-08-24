Императорская торговля возвращается: Индия и Китай открывают три перевала

Индия и Китай решили возобновить приграничную торговлю через три ключевых торговых пункта: перевал Липулех, Шипки-Ла и Натху-Ла.

Министр иностранных дел Китая Ван И, недавно побывавший в Индии, встретился с министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обсудил вопросы о возобновлении торговли.

Главное внимание уделялось возрождению исторического индо-тибетского торгового пути, на что главный министр штата Сухвиндер Сингх Сукху уже отправил письмо правительству Индии.

Кроме того, обе стороны договорились о расширении индийских паломничеств к святым местам, таким как гора Кайлас, Ган-Ренпоче и озеро Манасаровар, начиная с 2026 года, пишет The Tribune.

