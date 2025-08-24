Индия — новый локомотив украинского топливного рынка? Импорт дизеля вырос в 5 раз

Украина нарастила импорт нефтепродуктов из Индии.
Согласно исследованию "НафтоРинок Daily Fuels&LPG", за первые семь месяцев этого года доля индийского дизельного топлива в украинском импорте достигла 10,2%. Это более чем в пять раз больше, чем в прошлом году (тогда было всего 1,9%).
В июле среднесуточный объем поставок индийского дизеля составил около 2,7 тыс. тонн, что соответствует 15,5% от общего месячного потребления. Аналитики отмечают, что это один из самых высоких показателей среди поставщиков в 2025 году, почти сравнялся с апрельскими 15,9%.
В целом в июле Индия поставила Украине 83 тыс. тонн дизеля, а в июне — 57 тыс. тонн. Топливо в основном поступает через Румынию по Дунаю.
Стоит заметить, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы закупают топливо у России. Индия сейчас на втором месте по объемам покупки российской нефти после Китая, за что подвергается критике на Западе, пишет РБК.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
