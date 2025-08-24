Больше никаких проблем: Индия и Россия нашли ключ к выгодным расчётам за нефть

Гендиректор Федерации экспортных организаций Индии: торговля с Россией в рупиях продолжается

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Винай Кумар, посол Индии в России, заявил, что у стран нет никаких проблем с оплатой поставок нефти.

Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Индийские банкноты номиналом 100 и 2000 рупий

По его словам, Индия и Россия успешно используют систему национальных валют для решения торговых вопросов.

Также доктор Аджай Сахай, генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций, поделился информацией о том, что индийские банки хранят миллиарды рупий, принадлежащие российским экспортерам, хотя конкретные суммы он не назвал. Торговля с Россией в рупиях продолжается.

В мае 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на счетах в индийских банках скопилось много рупий, и эта ситуация требует внимания и решения, сообщает ТАСС.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

