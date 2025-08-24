Сладкая сделка лета: Россия возобновила импорт арбузов из Грузии

В этом летнем сезоне Россия впервые с 2023 года снова начала импортировать арбузы из Грузии.

Согласно данным таможни, предприятия нашей страны активно приобретали арбузы у грузинских фермеров в июне и июле, но в 2022 году закупки прекратились.

Небольшая партия арбузов была ввезена в 2023 году всего на $11,9 тысяч, но потом импорт снова остановился. Однако в этом году ситуация изменилась. За два летних месяца была осуществлена поставка на сумму $455,6 тысяч, а в июле импорт достиг $415,8 тысяч, близких к докризисным уровням.

Не только Россия, но и Армения ($232,6 тысяч) с Белоруссией ($23,8 тысяч) также покупали грузинские арбузы этим летом, сообщает РИА Новости.

