20 млн рублей с Олега Тинькова* уже не взыскать: вне зоны действия

Из базы данных: приставы остановили взыскание 20 млн рублей с Олега Тинькова*

Судебные приставы прекратили взыскание долга в размере 20 миллионов рублей с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова* (признан в РФ иноагентом).

Фото: tinkoff.ru by Банк Тинькофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис "Тинькофф банка" в Москве

Об этом стало известно агентству РИА Новости на основании данных из базы судебных приставов и иных документов. Исполнительный лист в отношении Тинькова* был выдан Усть-Лубинским районным судом от 19 июня 2024 года на указанную сумму.

Приставы были вынуждены прекратить исполнительное производство, так как не смогли определить местоположение должника, обнаружить его имущество или получить информацию о наличии денежных средств и других ценностей на его банковских счетах.

В весенний период 2022 года Олег Тиньков* продал свою долю в размере 35% в группе "Тинькофф" (TCS Group), включающей в состав банк, холдингу "Интеррос". После этого бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, но в "Тинькофф банке" заверили, что все права на бренд остаются за банком.

Министерство юстиции РФ в феврале 2024 года добавило Олега Тинькова* в реестр иностранных агентов.

