Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
Новый виток конфликта: встреча принца Гарри и Карла III обернулась взаимными обвинениями
Дерматологи заявили: многокомпонентный уход перегружает кожу и нарушает её барьер
Кулинары представили рецепт пиццы, которая готовится на сковороде за 15 минут
Зоопсихологи: главной причиной стресса у кошки является угроза ее личному пространству
Врачи сообщают, что сон на левом боку снижает нагрузку на сердце и улучшает работу ЖКТ
Дом, который всегда в пути: лайнер предлагает пожизненное путешествие для туристов
Похудеть на 10 кг за месяц помогут HIIT тренировки
Жидкое удобрение из скошенной травы помогает улучшить почву и урожай

20 млн рублей с Олега Тинькова* уже не взыскать: вне зоны действия

Из базы данных: приставы остановили взыскание 20 млн рублей с Олега Тинькова*
1:19
Экономика

Судебные приставы прекратили взыскание долга в размере 20 миллионов рублей с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова* (признан в РФ иноагентом).

Офис "Тинькофф банка" в Москве
Фото: tinkoff.ru by Банк Тинькофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офис "Тинькофф банка" в Москве

Об этом стало известно агентству РИА Новости на основании данных из базы судебных приставов и иных документов. Исполнительный лист в отношении Тинькова* был выдан Усть-Лубинским районным судом от 19 июня 2024 года на указанную сумму.

Приставы были вынуждены прекратить исполнительное производство, так как не смогли определить местоположение должника, обнаружить его имущество или получить информацию о наличии денежных средств и других ценностей на его банковских счетах.

В весенний период 2022 года Олег Тиньков* продал свою долю в размере 35% в группе "Тинькофф" (TCS Group), включающей в состав банк, холдингу "Интеррос". После этого бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, но в "Тинькофф банке" заверили, что все права на бренд остаются за банком.

Министерство юстиции РФ в феврале 2024 года добавило Олега Тинькова* в реестр иностранных агентов.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Домашние животные
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки Аудио 
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Наука и техника
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Последние материалы
Осеннее рыхление огорода предотвращает зимовку вредителей, утверждают эксперты
HR-эксперт Елена Булкина назвала три главные ошибки в резюме соискателей
Кулинары: двухэтапная обжарка на разном огне помогает сохранить грудку сочной
Зоопсихологи: кошка не спит с хозяином из-за неудобного расположения кровати
Xinhua: китайско-российский логистический комплекс за $17 млн изменит торговлю
Элементарный отпугиватель насекомых за 5 минут: пакет, монеты, лимон — и дом чист
5 брючных трендов осени: скинни, леггинсы, офисные модели и не только
Лера Кудрявцева неожиданно поддержала Тимати после скандала с вечеринкой
Эвелина Блёданс хочет приобрести недвижимость на берегу Чёрного моря
Штанга позволяет поднимать больше веса и быстрее набирать силу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.