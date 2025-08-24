Электронная коммерция на подъеме: Китай и Россия создают сверхсовременный логистический хаб

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Экономика

В приграничном городе Суйфэньхэ, который находится в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, активно строится китайско-российский логистический комплекс.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Этот проект направлен на продвижение торговли как с Россией, так и с другими странами. Строительство идет быстрыми темпами, и в проект вложено 120 млн юаней (примерно $17 млн). Площадь комплекса составляет 23,7 тыс. кв. м. Ожидается, что реализация этого проекта положительно скажется на экономике региона и улучшит торговые отношения между двумя государствами.

Комплекс будет включать в себя зоны для демонстрации и хранения товаров, офисные здания и гостиницы. Он поможет улучшить логистические услуги, увеличить налоговые поступления и создать множество рабочих мест. Сочетание современной инфраструктуры и умных технологий будет способствовать развитию электронной коммерции и облегчить китайским компаниям выход на российские и восточноевропейские рынки.

Новый сухой порт станет ключевым элементом для расширения внешних связей провинции Хэйлунцзян и укрепления её сотрудничества с Северо-Восточной Азией, а также даст толчок к развитию самого города Суйфэньхэ, пишет ТАСС со ссылкой на Xinhua.

Уточнения

Хаб (англ. hub, дословно — «ступица колеса, центр») — в общем смысле, узел какой-то сети, перегрузочный транспортный узел с необходимым набором сервисов, имеющий подходящее географическое положение.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
