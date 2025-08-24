Одна компания на весь край: Роснефть закрывает вопрос с мазутом для Приморья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роснефть: получили статус единственного поставщика мазута Приморью
Экономика

Для обеспечения стабильного теплоснабжения Приморского края в период отопительных сезонов, компания "Роснефть" назначена Правительством РФ единственным поставщиком мазута для нужд предприятия "Примтеплоэнерго".

Цистерны Роснефть
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Цистерны Роснефть

Данное решение закреплено в официальном распоряжении, датированном 22 августа.

Согласно распоряжению, "Роснефть" в статусе единственного исполнителя будет осуществлять поставки мазута, закупаемого "Примтеплоэнерго", с целью гарантированного обеспечения теплом потребителей Приморского края в течение отопительного периода.

Государственные контракты на приобретение мазута "Примтеплоэнерго" и "Роснефтью" будут заключаться на период до 30 июня 2027 года, что позволит обеспечить долгосрочную стабильность поставок топлива, пишет ТАСС.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
