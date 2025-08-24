Одна компания на весь край: Роснефть закрывает вопрос с мазутом для Приморья

Для обеспечения стабильного теплоснабжения Приморского края в период отопительных сезонов, компания "Роснефть" назначена Правительством РФ единственным поставщиком мазута для нужд предприятия "Примтеплоэнерго".
Данное решение закреплено в официальном распоряжении, датированном 22 августа.
Согласно распоряжению, "Роснефть" в статусе единственного исполнителя будет осуществлять поставки мазута, закупаемого "Примтеплоэнерго", с целью гарантированного обеспечения теплом потребителей Приморского края в течение отопительного периода.
Государственные контракты на приобретение мазута "Примтеплоэнерго" и "Роснефтью" будут заключаться на период до 30 июня 2027 года, что позволит обеспечить долгосрочную стабильность поставок топлива, пишет ТАСС.
Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
