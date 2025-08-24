Больше никаких ошибок: 600 инженеров Роснефти прошли курс 3D-моделирования

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роснефть внедряет BIM-технологии: 600 специалистов освоили ключевые инструменты
Экономика

За первое полугодие 2025 года более 600 специалистов "Роснефти" и её дочерних предприятий прошли обучение по 3D-моделированию в Учебном центре уфимского научного института компании.

Цистерны Роснефть
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Цистерны Роснефть

В ходе обучения они освоили создание и редактирование информационных моделей объектов капитального строительства и научились оформлять техническую документацию.

Уфимский корпоративный научный институт — лидер в 3D-проектировании в России, спроектировавший множество промышленных объектов с использованием технологий информационного моделирования. Это помогает нефтяникам обеспечить безопасную эксплуатацию, а также применяется при реконструкциях и техническом переоружении.

В этом году добавлен новый курс по профессии "ТИМ-менеджер", дающий практические навыки на реальных проектах. Учебный центр уфимского института ежегодно обучает более 2,5 тыс. человек. В 2025 году к программам добавлены курсы по уникальным корпоративным комплексам "РН-Буровые расчеты", "РН-СМТ", "РН-СТИМ" и системе "РН-КИН", сообщает Департамент информации и рекламы компании.

Уточнения

3D-модели́рование — процесс создания трёхмерной модели объекта. Задача 3D-моделирования — разработать зрительный объёмный образ желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
