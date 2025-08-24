Миллионы просмотров за откровения: как чужие зарплаты стали новым трендом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Откровения о зарплате в интернете: люди рассказывают о своих доходах незнакомцам
1:42
Экономика

Вы готовы поделиться информацией о своей заработной плате с абсолютно незнакомым человеком, зная, что он может распространить эти сведения в интернете?

Красивая женщина в белом с самокатом
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина в белом с самокатом

Интересно, что многие люди дают положительный ответ на этот вопрос. В одном 40-секундном интервью архитектор поделился информацией о своем годовом доходе в 38 000 фунтов стерлингов, а также о накоплениях и планах на будущее.

В другом видео 60-летнего мужчину спросили о его самом большом финансовом сожалении. Он рассказал, что в молодости не купил квартиру, которая казалась ему дорогой, но сейчас ее стоимость выросла с 64 000 до примерно 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

В США канал Salary Transparent Street, занимающийся продвижением открытости в вопросах зарплат, набрал миллион подписчиков.

Авторы подобных интервью утверждают, что они способствуют повышению финансовой грамотности и прозрачности оплаты труда. Другие же считают, что это просто способ удовлетворить любопытство и заработать на вирусном контенте, пишет The Guardian.

Идея проста: задать личные вопросы, снять ответы на видео и опубликовать их в интернете, чтобы удовлетворить интерес публики к чужим доходам, тратам и сожалениям. В конечном итоге, деньги и работа волнуют молодых людей больше, чем социальные сети, изменение климата и культурные споры.

Габриэль Нуссбаум, создатель контента о личных финансах, говорит:

"Моя цель — продвигать финансовое образование через беседы". 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
