Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Бьянка хочет выйти замуж за хирурга
Эксперимент в планетарии показал, что жуки используют Млечный Путь для навигации
Добавление дизельного топлива в бензин ускоряет разгон, но вызывает нагар
Гарри и Меган планируют снять документальный фильм о Диане для Netflix
Новый взгляд на лечо: раскрываем секрет приготовления с колбасой и копченым беконом
Массаж головы с маслами: простая техника для густых волос
Самые чистые пляжи и озёра Европы: 4 страны с кристально чистыми водоёмами
Мир разрабатывает ядерное оружие для уничтожения спутников на орбите
Дизайнер Юлия Волкова оформила 35-метровую квартиру для пары из IT-сферы

Кооператив спасения: 26 человек спасли последний паб от исчезновения

Спасли от забвения: 26 местных жителей возродили культовый паб в Килтили
1:51
Экономика

Сто лет назад небольшая деревня Килтили в графстве Лимерик гордилась семью пабами, но постепенно они прекратили свое существование. В текущем году деревня рискует потерять и последний.

паб
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
паб

Кажется, экономические и социальные факторы, приводящие к закрытию семейных пабов по всей Ирландии, неумолимы. Жители лишаются важного места для встреч, общения и обмена новостями.

Однако на этой неделе Килтили сломал негативный тренд. Бар, которому предрекали закрытие, возобновил работу благодаря объединению 26 местных жителей, выкупивших его.

Новые хозяева объединили свои финансы и создали своего рода кооператив для приобретения паба, которому грозило превращение в жилой дом.

Разношерстная команда, в которую входят представители разных профессий и возрастов — юрист, фармацевт, психолог, плотник, бухгалтер, учитель, мастер по вывескам, строители, фермеры и электрики, — приобрела бар вместе с лицензией за 300 000 евро.

В обновленном заведении — новое электрооборудование, холодильная камера, спутниковое телевидение.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Ирландской ассоциации производителей напитков, с 2005 года в Ирландии закрылась четверть всех пабов — более 2100 заведений, в среднем 112 в год. Особенно сильно эта тенденция затронула сельскую местность. Называются разные причины: стоимость жизни, высокие налоги на алкоголь, законы о вождении в нетрезвом виде, снижение потребления алкоголя среди молодежи, предпочтение пить дома, пандемия Covid и сокращение прибыли, пишет The Guardian.

Уточнения

Ли́мерик (англ. Limerick, ирл. Luimneach [ˈl̪ˠɪmʲ(ə)nʲəx], Лымьнях) — город-графство в Ирландии, находится на границе графств Лимерик (провинция Манстер) и Клэр. Согласно переписи 2022 года, является третьим по численности населения городом Ирландии — 102 287 человек.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Последние материалы
Певица Бьянка хочет выйти замуж за хирурга
Эксперимент в планетарии показал, что жуки используют Млечный Путь для навигации
Добавление дизельного топлива в бензин ускоряет разгон, но вызывает нагар
Гарри и Меган планируют снять документальный фильм о Диане для Netflix
Новый взгляд на лечо: раскрываем секрет приготовления с колбасой и копченым беконом
Массаж головы с маслами: простая техника для густых волос
Самые чистые пляжи и озёра Европы: 4 страны с кристально чистыми водоёмами
Спасли от забвения: 26 местных жителей возродили культовый паб в Килтили
Мир разрабатывает ядерное оружие для уничтожения спутников на орбите
Дизайнер Юлия Волкова оформила 35-метровую квартиру для пары из IT-сферы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.