Кооператив спасения: 26 человек спасли последний паб от исчезновения

Спасли от забвения: 26 местных жителей возродили культовый паб в Килтили

Сто лет назад небольшая деревня Килтили в графстве Лимерик гордилась семью пабами, но постепенно они прекратили свое существование. В текущем году деревня рискует потерять и последний.

Кажется, экономические и социальные факторы, приводящие к закрытию семейных пабов по всей Ирландии, неумолимы. Жители лишаются важного места для встреч, общения и обмена новостями.

Однако на этой неделе Килтили сломал негативный тренд. Бар, которому предрекали закрытие, возобновил работу благодаря объединению 26 местных жителей, выкупивших его.

Новые хозяева объединили свои финансы и создали своего рода кооператив для приобретения паба, которому грозило превращение в жилой дом.

Разношерстная команда, в которую входят представители разных профессий и возрастов — юрист, фармацевт, психолог, плотник, бухгалтер, учитель, мастер по вывескам, строители, фермеры и электрики, — приобрела бар вместе с лицензией за 300 000 евро.

В обновленном заведении — новое электрооборудование, холодильная камера, спутниковое телевидение.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Ирландской ассоциации производителей напитков, с 2005 года в Ирландии закрылась четверть всех пабов — более 2100 заведений, в среднем 112 в год. Особенно сильно эта тенденция затронула сельскую местность. Называются разные причины: стоимость жизни, высокие налоги на алкоголь, законы о вождении в нетрезвом виде, снижение потребления алкоголя среди молодежи, предпочтение пить дома, пандемия Covid и сокращение прибыли, пишет The Guardian.

Ли́мерик (англ. Limerick, ирл. Luimneach [ˈl̪ˠɪmʲ(ə)nʲəx], Лымьнях) — город-графство в Ирландии, находится на границе графств Лимерик (провинция Манстер) и Клэр. Согласно переписи 2022 года, является третьим по численности населения городом Ирландии — 102 287 человек.



