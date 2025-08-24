Куда уходит грузинское вино? Россия сократила импорт на четверть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия сократила импорт грузинского вина: статистика
1:41
Экономика

Согласно анализу, основанному на данных грузинской службы статистики, в первые семь месяцев текущего года наблюдалось существенное снижение импорта грузинского вина в Россию.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Объем поставок сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув минимального значения с 2022 года.

В период с января по июль российские компании закупили грузинского вина на сумму 89,6 миллиона долларов, что значительно ниже 121,5 миллиона долларов за тот же период в прошлом году. Это самый низкий показатель для данного периода времени с 2022 года, когда импорт составил 72,2 миллиона долларов.

Доля России в общем объеме экспорта грузинского вина уменьшилась с 69,7% до 61,6%. При этом общий объем поставок грузинского вина за границу снизился на 16,7%, составив 145,4 миллиона долларов.

Сокращение экспорта в Россию было частично компенсировано увеличением поставок в другие страны. Например, Польша увеличила импорт грузинского вина на 11,2%, до 10,1 миллиона долларов, Китай — на 25%, до 6,1 миллиона долларов, а Белоруссия — на 20%, до 5,1 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
