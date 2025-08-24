Успейте купить: эксперт назвал 2 причины, почему iPhone стоит приобрести до конца года

К концу 2025 года эксперты прогнозируют снижение курса рубля на 10-20%.
Экономист Александр Разуваев посоветовал россиянам воспользоваться текущей стабильностью национальной валюты и приобрести электронику, в частности, iPhone, до того, как ослабление рубля приведет к росту цен. Он отметил, что перспективы отмены санкций остаются неопределенными, пишет Газета.Ru.
По мнению эксперта, сейчас оптимальный момент для покупок, так как к концу следующего года ожидается падение курса рубля и, как следствие, подорожание товаров. Несмотря на надежды на отмену санкций и прекращение "серого" импорта, сроки этого события остаются неизвестными.
Разуваев подчеркнул, что дорогая техника перестала быть символом статуса. Сегодня смартфон воспринимается, скорее, как инструмент, а не предмет роскоши. Экономист считает, что цена гаджета не должна превышать среднюю зарплату. Учитывая прогнозируемое ослабление рубля, импортная техника станет значительно дороже, поэтому стоит выбирать функциональные и надежные устройства, отвечающие необходимым требованиям.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.