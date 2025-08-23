Швейцарские часы, азиатский прищур: Swatch извинился за рекламу

Helsinki Times: швейцарский бренд Swatch оказался под огнём критики китайцев из-за рекламы

После волны критики в Китае швейцарский часовой бренд Swatch был вынужден отменить свою международную рекламную кампанию и принести публичные извинения, поскольку она содержала образы, сочтенные расистскими.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Fussan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шанхай, Китай

Объектом возмущения стал рекламный материал с изображением мужчины, характерный прищур которого был воспринят многими как оскорбительная карикатура на азиатские черты лица.

В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, компания выразила "искренние извинения в связи с возможными обидами или неправильным толкованием, вызванными данной рекламой". Представители Swatch подтвердили, что спорный рекламный контент был удален со всех платформ в мировом масштабе.

Значительная часть доходов Swatch, около 27%, поступает из материкового Китая, Гонконга и Макао. Компания имеет широкую сеть розничных магазинов в Китае и в значительной степени зависит от потребительского спроса в этом регионе, пишет Helsinki Times.

Как сообщает BBC, многие пользователи выразили мнение, что реакция бренда была вызвана опасениями потерять китайских покупателей.

Один из популярных комментариев гласил: "Их не заботит расизм, важна только прибыль".

Уточнения

