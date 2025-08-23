Дизайн Oaxaca Slip-On от Adidas стал обвинением? Обувь превратила моду в международный скандал

Компания Adidas оказалась в центре скандала из-за обуви Oaxaca Slip-On, дизайн которой был вдохновлен традиционными мексиканскими сандалиями хуарачес, создаваемыми вручную коренным населением из Вилья-де-Идальго Ялалаг в штате Оахака (Мексика).
Ранее Adidas сотрудничал с дизайнером мексиканского происхождения Вилли Чаварриа, позиционируя проект как уважение к мексиканским культурным корням, однако без критики со стороны мексиканских властей не обошлось.
По данным различных источников, правительство Мексики и власти Оахаки выразили недовольство тем, что Adidas не запросил разрешение у коренных общин, производящих оригинальные сандалии, и не предложил им компенсацию. Губернатор Саломон Хара Крус заявил, что культура не является предметом продажи, а заслуживает уважения, а президент Клаудия Шейнбаум подчеркнула нарушение коллективной интеллектуальной собственности и необходимость компенсационных выплат.
Коренные жители и местные организации расценили действия Adidas как неуважение и попытку коммерциализации их истории и самобытности.
В ответ компания принесла публичные извинения и выразила готовность к диалогу для определения размера компенсации и налаживанию сотрудничества с затронутыми сообществами, пишет Today.
Санда́лии (греч. σανδάλιον, мн. ч. σανδάλια) — открытая лёгкая обувь, подошва которой (часто без каблуков) закрепляется на ноге ремешками или верёвками. Следует отличать от сандалет, имеющих закрытый носок и задник.
