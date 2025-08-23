Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чем выше зарплата — тем тяжелее жить? Германия затягивает удавку на высокие доходы

Ausnews: в Германии предложили повысить налоги на доходы свыше 24 тыс. евро
2:23
Экономика

В условиях экономической нестабильности жители Германии вынуждены экономить, поскольку времена финансового благополучия остались в прошлом.

Евро
Фото: www.pexels.com by pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Евро

Инициатива министра финансов

Согласно инициативе министра финансов Ларса Клингбейля:

  • высокие и сверхвысокие доходы будут облагаться повышенным подоходным налогом;
  • особое внимание уделяется гражданам с ежемесячным доходом от 24 220 евро.

По данным bild.de, эта категория составляет лишь около 1% работающего населения, но обеспечивает 23,6% всех поступлений подоходного налога.

Вклад разных групп населения в подоходный налог

Сверхвысокие доходы

  • Доход свыше 24 220 евро/мес.
  • Около 1% населения.
  • Доля в налоговых поступлениях: 23,6%.

Высокие доходы

  • Доход свыше 8974 евро/мес.
  • Около 10% населения.
  • Доля в налоговых поступлениях: 56,3%.

Высокооплачиваемые

Доход 6325–8973 евро/мес.

Обеспеченные

  • Доход 4413–6324 евро/мес.
  • Зарплата от 6325 евро позволяет войти в 20% самых высокооплачиваемых налогоплательщиков.
  • Зарплата от 4920 евро — в 30% самых высокооплачиваемых.

Всего эти четыре группы обеспечивают 85,6% всех поступлений от подоходного налога.

Низкие доходы

Граждане с низким доходом (около 2047 евро в месяц) едва сводят концы с концами и практически не платят подоходный налог. Поэтому неудивительно, что эта категория вносит менее 0,5% всех поступлений подоходного налога в Германии, пишет Ausnews.

Средние зарплаты в Германии (2024 год)

По данным Федерального статистического управления:

  • средняя годовая зарплата (с премиями) — 52 159 евро;
  • средняя базовая зарплата — 45 358 евро.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
