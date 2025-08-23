В условиях экономической нестабильности жители Германии вынуждены экономить, поскольку времена финансового благополучия остались в прошлом.
Согласно инициативе министра финансов Ларса Клингбейля:
По данным bild.de, эта категория составляет лишь около 1% работающего населения, но обеспечивает 23,6% всех поступлений подоходного налога.
Доход 6325–8973 евро/мес.
Всего эти четыре группы обеспечивают 85,6% всех поступлений от подоходного налога.
Граждане с низким доходом (около 2047 евро в месяц) едва сводят концы с концами и практически не платят подоходный налог. Поэтому неудивительно, что эта категория вносит менее 0,5% всех поступлений подоходного налога в Германии, пишет Ausnews.
По данным Федерального статистического управления:
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.