Чем выше зарплата — тем тяжелее жить? Германия затягивает удавку на высокие доходы

Ausnews: в Германии предложили повысить налоги на доходы свыше 24 тыс. евро

В условиях экономической нестабильности жители Германии вынуждены экономить, поскольку времена финансового благополучия остались в прошлом.

Инициатива министра финансов

Согласно инициативе министра финансов Ларса Клингбейля:

высокие и сверхвысокие доходы будут облагаться повышенным подоходным налогом;

особое внимание уделяется гражданам с ежемесячным доходом от 24 220 евро.

По данным bild.de, эта категория составляет лишь около 1% работающего населения, но обеспечивает 23,6% всех поступлений подоходного налога.

Вклад разных групп населения в подоходный налог

Сверхвысокие доходы

Доход свыше 24 220 евро/мес.

Около 1% населения.

Доля в налоговых поступлениях: 23,6%.

Высокие доходы

Доход свыше 8974 евро/мес.

Около 10% населения.

Доля в налоговых поступлениях: 56,3%.

Высокооплачиваемые

Доход 6325–8973 евро/мес.

Обеспеченные

Доход 4413–6324 евро/мес.

Зарплата от 6325 евро позволяет войти в 20% самых высокооплачиваемых налогоплательщиков.

Зарплата от 4920 евро — в 30% самых высокооплачиваемых.

Всего эти четыре группы обеспечивают 85,6% всех поступлений от подоходного налога.

Низкие доходы

Граждане с низким доходом (около 2047 евро в месяц) едва сводят концы с концами и практически не платят подоходный налог. Поэтому неудивительно, что эта категория вносит менее 0,5% всех поступлений подоходного налога в Германии, пишет Ausnews.

Средние зарплаты в Германии (2024 год)

По данным Федерального статистического управления:

средняя годовая зарплата (с премиями) — 52 159 евро;

средняя базовая зарплата — 45 358 евро.

Уточнения

