Трамп идёт ва-банк: субсидии превращаются в акции, Intel рискует потерять независимость

Bloomberg: администрация Трампа обсуждает получение США 10% акций Intel

Администрация Дональда Трампа рассматривает нетривиальный ход — превратить часть федеральных субсидий, предназначенных для Intel, в долю в компании. Речь идёт о почти 11 миллиардах долларов по программе CHIPS and Science Act, направленной на расширение производства микрочипов в США.

Что задумал Белый дом

По данным Bloomberg, обсуждается возможность, что государство получит около 10% акций Intel. Если это произойдёт, США станут крупнейшим акционером компании.

Идея возникла после встречи президента Трампа с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. На этом фоне сам Трамп неоднократно высказывался за отставку руководителя, упоминая "конфликты интересов".

Что говорит Intel

Публичных комментариев о потенциальном интересе Белого дома компания пока не давала. Однако в заявлении Intel подчеркнула готовность поддерживать усилия Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США.

Как распределяются субсидии

Согласно нынешним соглашениям, Intel должна получить:

7,86 млрд долл. на строительство заводов в стране,

до 3 млрд долл. на проекты для Пентагона, связанные с безопасной цепочкой поставок.

На данный момент из этих средств компания фактически получила лишь 2,2 млрд долл.

Что это значит для рынка

Оценка возможной 10%-ной доли составляет около 10,5 млрд долл. Новость о переговорах уже повлияла на котировки: после публикации Bloomberg акции Intel упали на 2,8%.

При этом источники подчёркивают: окончательных условий пока нет, и неясно, будет ли сделка реализована в принципе. В отчётности компании также отмечается неопределённость относительно дальнейшего финансирования при возможной смене условий.

