Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аномальное тепло спровоцировало нашествие блох в домах Великобритании: эксперты бьют тревогу
Учёные Калифорнийского университета выровняли роговицу с помощью электрического тока
Лямбда-зонд и датчик детонации влияют на расход топлива и защиту двигателя
Специалисты: кошка подойдет занятым людям, а собака — активным и общительным
Клубничные маски — витаминный уход для кожи, который стоит попробовать этим летом
Как часто заниматься спортом, чтобы добиться успеха: нужна регулярность — тренер Джулиано Эсперанса
Садальский раскритиковал музыкальный фестиваль Новая волна в Казани
Число извозчиков в Москве продолжает увеличиваться с каждым днем приездом новых - из деревень… — писала газета Русское Слово 24 августа 1901 года
Киркоров восхитился умением дочери самостоятельно отвечать хейтерам

Трамп идёт ва-банк: субсидии превращаются в акции, Intel рискует потерять независимость

Bloomberg: администрация Трампа обсуждает получение США 10% акций Intel
2:02
Экономика

Администрация Дональда Трампа рассматривает нетривиальный ход — превратить часть федеральных субсидий, предназначенных для Intel, в долю в компании. Речь идёт о почти 11 миллиардах долларов по программе CHIPS and Science Act, направленной на расширение производства микрочипов в США.

Трамп на фоне интел
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Трамп на фоне интел

Что задумал Белый дом

По данным Bloomberg, обсуждается возможность, что государство получит около 10% акций Intel. Если это произойдёт, США станут крупнейшим акционером компании.

Идея возникла после встречи президента Трампа с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. На этом фоне сам Трамп неоднократно высказывался за отставку руководителя, упоминая "конфликты интересов".

Что говорит Intel

Публичных комментариев о потенциальном интересе Белого дома компания пока не давала. Однако в заявлении Intel подчеркнула готовность поддерживать усилия Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США.

Как распределяются субсидии

Согласно нынешним соглашениям, Intel должна получить:

  • 7,86 млрд долл. на строительство заводов в стране,
  • до 3 млрд долл. на проекты для Пентагона, связанные с безопасной цепочкой поставок.

На данный момент из этих средств компания фактически получила лишь 2,2 млрд долл.

Что это значит для рынка

Оценка возможной 10%-ной доли составляет около 10,5 млрд долл. Новость о переговорах уже повлияла на котировки: после публикации Bloomberg акции Intel упали на 2,8%.

При этом источники подчёркивают: окончательных условий пока нет, и неясно, будет ли сделка реализована в принципе. В отчётности компании также отмечается неопределённость относительно дальнейшего финансирования при возможной смене условий.

Уточнения

Intel (МФА [ˈɪn.tɛl] "И́нтел", официально — "Intel Corp.") — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для ЦОДов, ПЛИС (Altera), микросхем для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Красота и стиль
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Астрономы установили: наблюдатели Мин описали вспышку новой звезды
Наука и техника
Астрономы установили: наблюдатели Мин описали вспышку новой звезды Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Последние материалы
Киркоров восхитился умением дочери самостоятельно отвечать хейтерам
BUND: в куриных яйцах обнаружены опасные химикаты
Правительство РФ закрепило за Роснефтью статус поставщика мазута для Приморья
Авиапасажирам на заметку: зачем бортпроводники дважды проверяют двери самолёта
Рецепт салата с помидорами и маринованным сладким перцем
OTA-обновления автомобилей несут риски для безопасности — мнение Арнульфа Тимеля
Перегруженные удлинители могут представлять серьёзную опасность возгорания
Inserm: телевизор в 2–5 лет замедляет развитие речи и моторику у детей
Кремы с аминокислотами: польза, действие и кому подходят
Певица Лариса Долина призналась, что панически боится высоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.