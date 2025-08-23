Зима не застанет врасплох: Роснефть взяла Приморье под своё крыло

Жители Приморского края могут быть уверены: в отопительный сезон перебоев с теплом не будет. Российское правительство определило компанию "Роснефть" единственным поставщиком топочного мазута для краевого предприятия "Примтеплоэнерго".
Документ, подписанный 22 августа, закрепляет за "Роснефтью" статус единственного исполнителя по закупкам топлива.
"Определить публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" единственным исполнителем осуществляемых краевым государственным унитарным предприятием "Примтеплоэнерго" закупок топочного мазута в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения Приморского края в отопительный сезон", — говорится в распоряжении.
Заключение госконтрактов рассчитано на долгосрочную перспективу — до 30 июня 2027 года. Это позволит создать надежный запас топлива и минимизировать риски перебоев в подаче тепла.
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"" (ПАО "НК "Роснефть"") — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО "Роснефтегаз".
Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
