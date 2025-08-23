Жалуйтесь в Москву: министры Венгрии и Украины обменялись гневными выпадами после атак на нефтепровод

Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

После неоднократных украинских атак на нефтепровод "Дружба" министры иностранных дел Венгрии и Украины обменялись резкими заявлениями.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Подрыв нефтепровода

В Киеве Андрей Сибига заявил, что в случае каких-либо проблем у Венгрии, ей следует обращаться с жалобами не к Украине, а напрямую "к друзьям в Москве". Петер Сийярто в ответ заявил, что его украинский коллега не придерживается фактов.

Он подчеркнул, что Россия десятилетиями надежно поставляет нефть в Венгрию по данному маршруту, и это отвечает интересам страны. При этом украинские атаки на важную артерию снабжения нефтью противоречат интересам Венгрии, сообщает венгерское издание Budapester Zeitung.

"Как министр иностранных дел Венгрии, я обязан защищать интересы своей страны", — отметил Сийярто, напомнив о том, что Украина получает значительную часть электроэнергии из Венгрии.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

