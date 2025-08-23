После неоднократных украинских атак на нефтепровод "Дружба" министры иностранных дел Венгрии и Украины обменялись резкими заявлениями.
В Киеве Андрей Сибига заявил, что в случае каких-либо проблем у Венгрии, ей следует обращаться с жалобами не к Украине, а напрямую "к друзьям в Москве". Петер Сийярто в ответ заявил, что его украинский коллега не придерживается фактов.
Он подчеркнул, что Россия десятилетиями надежно поставляет нефть в Венгрию по данному маршруту, и это отвечает интересам страны. При этом украинские атаки на важную артерию снабжения нефтью противоречат интересам Венгрии, сообщает венгерское издание Budapester Zeitung.
"Как министр иностранных дел Венгрии, я обязан защищать интересы своей страны", — отметил Сийярто, напомнив о том, что Украина получает значительную часть электроэнергии из Венгрии.
Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.