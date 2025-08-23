Финансовый прорыв: Transgaz увеличил прибыль в три раза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Румынский Transgaz отчитался об утроении чистой прибыли
Экономика

Румынская государственная компания Transgaz, оператор национальной системы трубопроводов для транспортировки природного газа, продемонстрировала впечатляющие результаты за первое полугодие текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Как сообщает издание National, чистая прибыль компании выросла почти в три раза — с 183,8 до 518,9 млн леев по сравнению с предыдущим годом.

Отчетность компании включает и данные о "дочке" Vestmoldtransgaz в Молдавии, где Transgaz принадлежат 75% акций, а также о недавно приобретенной румынской компании Petrostar, в которой контролируются 51% акций.

Доходы от основной деятельности Transgaz увеличились на 44%, составив 1,57 млрд леев.

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
