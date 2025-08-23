Финансовый прорыв: Transgaz увеличил прибыль в три раза

Румынский Transgaz отчитался об утроении чистой прибыли

Румынская государственная компания Transgaz, оператор национальной системы трубопроводов для транспортировки природного газа, продемонстрировала впечатляющие результаты за первое полугодие текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Как сообщает издание National, чистая прибыль компании выросла почти в три раза — с 183,8 до 518,9 млн леев по сравнению с предыдущим годом.

Отчетность компании включает и данные о "дочке" Vestmoldtransgaz в Молдавии, где Transgaz принадлежат 75% акций, а также о недавно приобретенной румынской компании Petrostar, в которой контролируются 51% акций.

Доходы от основной деятельности Transgaz увеличились на 44%, составив 1,57 млрд леев.

