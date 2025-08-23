Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чайная индустрия в Кении: качество решает всё

Кения стремится продать больше чая на мировом рынке — Kenya News
Экономика

Генеральный директор Совета по чаю Кении Вилли Мутаи во время встречи с участниками чайного бизнеса в Момбасе отметил впечатляющие результаты проверки качества чая и похвалил фермеров за их усилия.

В анализе приняли участие 210 образцов чая высшего и первого сорта, произведенных на маленьких фабриках, входящих в состав Kenya Tea Development Agency Limited (KTDA). Несмотря на улучшение качества, фермерам рекомендовали устранить выявленные недостатки, связанные с производственными процессами. Мутаи подчеркнул, что внешний вид листьев играет важную роль в продаже чая, а также отметил проблемы с завариванием, что отражается на цене.

Управляющий директор Восточноафриканской ассоциации торговли чаем Джордж Омуга напомнил, что на аукционе продается чай из десяти африканских стран: Кении, Уганды, Бурунди, Руанды, Танзании, Мозамбика, Малави, Демократической Республики Конго и Эфиопии — и качество остается ключевым фактором для цены. Он также призвал кенийцев увеличить потребление местного чая: 95% производимого чая идет на экспорт, и только 5% остается внутри страны, пишет Kenya News.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
