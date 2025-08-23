Море кишит медузами: как повышение температуры влияет на рыбный промысел у берегов Южной Кореи

Более 300 тонн выловили в Южной Корее: миллионы на борьбу с нашествием медуз

Рыболовные суда у побережья Пхохана (провинция Северный Кёнсан, Южная Корея) возвращаются с сетями, полными не рыбы, а гигантских медуз.

В последние летние месяцы город столкнулся с нашествием медуз Номура — ядовитых существ, которые могут достигать до 100 килограммов. Их популяция возросла из-за повышения температуры моря, что создает проблемы для рыболовства: медузы повреждают снасти, уменьшают улов и ставят под угрозу безопасность работников.

В ответ на эту проблему запущена программа выкупа медуз. Местным рыбакам предлагают 300 вон (около 18 руб.) за килограмм выловленных медуз. Город выделил 150 миллионов вон (более 8 млн руб.) на эту инициативу, и на данный момент уже собрано более 313 тонн медуз, сообщает Korea Herald.

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик. Такое строение обеспечивает способность к реактивному движению путём сокращения мышц стенки колокола. Тело медузы в среднем на 98 % состоит из воды. Даже самые крупные медузы, чьи линейные размеры превышают метр, а масса доходит до нескольких центнеров, не способны противостоять морским течениям, поэтому рассматриваются в составе планктона.



