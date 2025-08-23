Перец как валюта: экспорт Вьетнама удивляет весь мир

Экспорт перца из Вьетнама вырос на 29% за 7 месяцев 2025 года

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первые 7 месяцев 2025 года Вьетнам экспортировал 145 046 тонн перца на сумму 988 миллионов долларов. Хотя объем экспорта сократился на 11,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, выручка увеличилась на 29,3% благодаря росту средней экспортной цены.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ черный перец

Цены на черный и белый перец

Цена черного перца достигла 6 713 долларов за тонну, а белого — 8 756 долларов за тонну, что выше на 47% и 41,2% соответственно. Это самые высокие показатели за последние годы, что говорит о восстановлении мирового рынка перца и увеличении качества продукции Вьетнама.

Основные рынки сбыта

Основными покупателями вьетнамского перца являются США, Индия, ОАЭ и Евросоюз. США стали крупнейшим рынком сбыта, куда было экспортировано 30.890 тонн перца, что составляет 21,3% от общего объема.

В 2025 году Великобритания стала особенно перспективным направлением для экспорта вьетнамского перца. За первые 4 месяца Вьетнам занял лидерские позиции, обеспечив 59,94% объема и 62,72% стоимости импорта перца в Великобританию, по данным департамента экспорта и импорта.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



