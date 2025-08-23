Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ДВФУ и РАН разработают национальный щит против цветения морской воды
Антон Лапенко ушёл из публичного пространства ради переосмысления жизни
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
Риски и советы при покупке контрактного мотора
SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания

Индия ставит США на место: кто диктует правила

Джайшанкар: Индия защищает интересы фермеров, несмотря на тарифы США из-за российской нефти
1:24
Экономика

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар раскритиковал повышение тарифов США на индийские товары, установленное после того, как Индия начала закупать российскую нефть.

Индия
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Индия

 Защита интересов фермеров

Выступая на Всемирном форуме лидеров The Economic Times в 2025 году, Джайшанкар подчеркнул, что приоритетом для Индии является защита интересов фермеров и мелких производителей. Он отметил, что правительство не пойдет на компромисс в этих вопросах:

"Красная линия — интересы наших фермеров и мелких производителей".

Критика в адрес Индии и сравнение с другими странами

Джайшанкар также указал на двойные стандарты, когда критика в адрес Индии за покупки российских энергоносителей не распространяется на более крупных импортеров, таких как Китай и европейские страны. Он напомнил, что объем торговли между Россией и ЕС значительно превышает торговлю между Россией и Индией.

Право Индии на стратегическую автономию

По словам министра, Индия имеет полное право на принятие решений в своих национальных интересах, что он считает основой стратегической автономии страны. Несмотря на напряженность в отношениях с США, Джайшанкар отметил, что коммуникация продолжается, передает The Tribune.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
Риски и советы при покупке контрактного мотора
SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания
Джайшанкар: Индия защищает интересы фермеров, несмотря на тарифы США из-за российской нефти
Алексей Воробьёв публично признался в любви Аиде Гарифуллиной на фестивале Новая волна
Кефирная маска увлажняет волосы и заменяет дорогие кондиционеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.