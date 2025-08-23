Индия ставит США на место: кто диктует правила

Джайшанкар: Индия защищает интересы фермеров, несмотря на тарифы США из-за российской нефти

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар раскритиковал повышение тарифов США на индийские товары, установленное после того, как Индия начала закупать российскую нефть.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryan from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Индия

Защита интересов фермеров

Выступая на Всемирном форуме лидеров The Economic Times в 2025 году, Джайшанкар подчеркнул, что приоритетом для Индии является защита интересов фермеров и мелких производителей. Он отметил, что правительство не пойдет на компромисс в этих вопросах:

"Красная линия — интересы наших фермеров и мелких производителей".

Критика в адрес Индии и сравнение с другими странами

Джайшанкар также указал на двойные стандарты, когда критика в адрес Индии за покупки российских энергоносителей не распространяется на более крупных импортеров, таких как Китай и европейские страны. Он напомнил, что объем торговли между Россией и ЕС значительно превышает торговлю между Россией и Индией.

Право Индии на стратегическую автономию

По словам министра, Индия имеет полное право на принятие решений в своих национальных интересах, что он считает основой стратегической автономии страны. Несмотря на напряженность в отношениях с США, Джайшанкар отметил, что коммуникация продолжается, передает The Tribune.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.



