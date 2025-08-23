Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар раскритиковал повышение тарифов США на индийские товары, установленное после того, как Индия начала закупать российскую нефть.
Выступая на Всемирном форуме лидеров The Economic Times в 2025 году, Джайшанкар подчеркнул, что приоритетом для Индии является защита интересов фермеров и мелких производителей. Он отметил, что правительство не пойдет на компромисс в этих вопросах:
"Красная линия — интересы наших фермеров и мелких производителей".
Джайшанкар также указал на двойные стандарты, когда критика в адрес Индии за покупки российских энергоносителей не распространяется на более крупных импортеров, таких как Китай и европейские страны. Он напомнил, что объем торговли между Россией и ЕС значительно превышает торговлю между Россией и Индией.
По словам министра, Индия имеет полное право на принятие решений в своих национальных интересах, что он считает основой стратегической автономии страны. Несмотря на напряженность в отношениях с США, Джайшанкар отметил, что коммуникация продолжается, передает The Tribune.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.