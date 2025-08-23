Финский бизнес затягивает пояса: кто рискует потерять всё?

Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год

Малые и средние предприятия в Финляндии в настоящее время переживают сложный период, самый тяжелый с начала мониторинга в 2022 году, согласно опросу от Yrittäjägallup.

Трудные времена для бизнеса

Результаты показывают заметное напряжение в сфере услуг. 22% компаний, предоставляющих услуги, оценивают свое положение как неудовлетворительное. Генеральный директор Suomen Yrittäjät Микаэль Пентикяйнен отмечает рост банкротств и проблемы с денежными потоками, связывая это с низкими экономическими циклами, снижением покупательной способности и международной неопределенностью.

Региональные различия

Наихудшие условия наблюдаются в Уусимаа, тогда как в Северной и Восточной Финляндии ситуация немного лучше. Женщины-предприниматели сталкиваются с более серьезными трудностями, чем мужчины.

Оптимизм среди предпринимателей

В то же время, предприниматели становятся всё более оптимистичными: 34% из них ожидают улучшения ситуации в следующем году. Наибольший оптимизм проявляют представители промышленности и экспертных служб.

Пентикяйнен подчеркивает, что сейчас может быть подходящее время для расширения бизнеса, так как в некоторых отраслях наблюдается рост спроса. Однако многие предприниматели могут столкнуться с проблемами в инвестициях.

Неравенство в доходах

Около 39% предпринимателей зарабатывают менее 30 000 евро в год, а среди индивидуальных предпринимателей этот показатель достигает 56%. Многие предприниматели также работает по найму, и 29% респондентов сообщают о годовом доходе ниже 30 000 евро, передает Helsinki Times.

