Советские вклады снова приносят деньги: вот кто получит компенсации

Компенсационные выплаты по вкладам в Сбербанке СССР, включая уже закрытые счета, могут получить как сами вкладчики, так и их наследники. Эта возможность закреплена российским законодательством и касается определённых категорий граждан, державших сбережения в Сбербанке до 20 июня 1991 года.
Юрист Евгений Фурин в беседе с порталом "Банки.ру" пояснил, что право на компенсацию регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ от 10 мая 1995 года и постановлением правительства РФ № 1092 от 25 декабря 2009 года.
Для граждан, родившихся до 1945 года включительно, предусмотрена трёхкратная компенсация остатка вклада. Те, кто появился на свет с 1946 по 1991 год, могут рассчитывать на удвоенный остаток. Наследники умерших вкладчиков также имеют право на получение средств, но в размере одинарного остатка.
Важно учитывать ряд ограничений: компенсации не предусмотрены по вкладам, полностью закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Кроме того, при расчёте выплат используется понижающий коэффициент — чем дольше вклад оставался в распоряжении вкладчика после 1991 года, тем меньше итоговая сумма.
Если владелец счёта умер, его наследники могут получить компенсацию при наличии свидетельства о праве на наследство, паспорта и документов, подтверждающих сам вклад. Размер выплаты определяется так же, как если бы её получал сам вкладчик при жизни, с учётом возраста и применяемых коэффициентов.
«Сберба́нк» (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество «Сбербанк Росси́и», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.
