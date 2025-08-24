Советские вклады снова приносят деньги: вот кто получит компенсации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сбербанк начал компенсировать советские вклады
Экономика

Компенсационные выплаты по вкладам в Сбербанке СССР, включая уже закрытые счета, могут получить как сами вкладчики, так и их наследники. Эта возможность закреплена российским законодательством и касается определённых категорий граждан, державших сбережения в Сбербанке до 20 июня 1991 года.

Отделение банка
Фото: commons.wikimedia.org by Kinttwooarp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отделение банка

Юрист Евгений Фурин в беседе с порталом "Банки.ру" пояснил, что право на компенсацию регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ от 10 мая 1995 года и постановлением правительства РФ № 1092 от 25 декабря 2009 года.

Для граждан, родившихся до 1945 года включительно, предусмотрена трёхкратная компенсация остатка вклада. Те, кто появился на свет с 1946 по 1991 год, могут рассчитывать на удвоенный остаток. Наследники умерших вкладчиков также имеют право на получение средств, но в размере одинарного остатка.

Важно учитывать ряд ограничений: компенсации не предусмотрены по вкладам, полностью закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Кроме того, при расчёте выплат используется понижающий коэффициент — чем дольше вклад оставался в распоряжении вкладчика после 1991 года, тем меньше итоговая сумма.

Если владелец счёта умер, его наследники могут получить компенсацию при наличии свидетельства о праве на наследство, паспорта и документов, подтверждающих сам вклад. Размер выплаты определяется так же, как если бы её получал сам вкладчик при жизни, с учётом возраста и применяемых коэффициентов.

Уточнения

«Сберба́нк» (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество «Сбербанк Росси́и», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
