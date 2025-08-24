Россиянам раскрыли секрет: какая сумма превращает вклад в полноценную зарплату

Эксперт Алутин: чтобы получать доход на уровне средней зарплаты нужно иметь на вкладе 10 млн рублей

Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин объяснил, сколько нужно вложить, чтобы получать доход, сопоставимый со средней зарплатой в России.

По его словам, такой доход может принести вклад от 8,5 млн рублей. При этом он уточнил, что с января 2025 года требуемая сумма выросла на 67% — с 5,1 млн рублей до 8,5 млн без учета налогов.

С учетом НДФЛ размер вклада должен составлять уже 9,6-9,8 млн рублей, пишет "Прайм".

Алутин также напомнил, что с 1 сентября в стране вступает в силу новый порядок расчета средней зарплаты: теперь в нее будут включаться не только премии, но и иные денежные поощрения сотрудников.

