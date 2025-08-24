Россиянам раскрыли секрет: какая сумма превращает вклад в полноценную зарплату

Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин объяснил, сколько нужно вложить, чтобы получать доход, сопоставимый со средней зарплатой в России.
По его словам, такой доход может принести вклад от 8,5 млн рублей. При этом он уточнил, что с января 2025 года требуемая сумма выросла на 67% — с 5,1 млн рублей до 8,5 млн без учета налогов.
С учетом НДФЛ размер вклада должен составлять уже 9,6-9,8 млн рублей, пишет "Прайм".
Алутин также напомнил, что с 1 сентября в стране вступает в силу новый порядок расчета средней зарплаты: теперь в нее будут включаться не только премии, но и иные денежные поощрения сотрудников.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.