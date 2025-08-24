Россиянам раскрыли секрет: какая сумма превращает вклад в полноценную зарплату

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперт Алутин: чтобы получать доход на уровне средней зарплаты нужно иметь на вкладе 10 млн рублей
Экономика

Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин объяснил, сколько нужно вложить, чтобы получать доход, сопоставимый со средней зарплатой в России.

Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
По его словам, такой доход может принести вклад от 8,5 млн рублей. При этом он уточнил, что с января 2025 года требуемая сумма выросла на 67% — с 5,1 млн рублей до 8,5 млн без учета налогов.

С учетом НДФЛ размер вклада должен составлять уже 9,6-9,8 млн рублей, пишет "Прайм".

Алутин также напомнил, что с 1 сентября в стране вступает в силу новый порядок расчета средней зарплаты: теперь в нее будут включаться не только премии, но и иные денежные поощрения сотрудников.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
