OpenAI рвётся в Индию: дешёвый тариф и первый офис уже на подходе

OpenAI готовится открыть первый офис в Индии — он начнет работу в Нью-Дели уже до конца года. Компания зарегистрировала юрлицо и приступила к поиску сотрудников.
Индия считается одним из ключевых рынков для OpenAI: в стране почти миллиард интернет-пользователей, а количество студентов, активно использующих ChatGPT, является самым высоким в мире. По данным компании, за последний год число еженедельных пользователей выросло здесь в четыре раза.
Недавно OpenAI запустила в Индии новый тариф за 4,60 доллара в месяц — это самое дешевое предложение компании, рассчитанное на массовую аудиторию.
Однако вместе с расширением присутствия OpenAI сталкивается и с вызовами: местные СМИ и издательства обвиняют её в использовании материалов без разрешения для обучения нейросети. В компании такие претензии отвергают, заявляя, что действуют в рамках закона.
OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.