Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Алутин: чтобы получать доход на уровне средней зарплаты нужно иметь на вкладе 10 млн рублей
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Какие машины с автоматом купить до 1,5 млн рублей: Solaris, Focus и Polo
Арнольд Шварценеггер: рис не вызывает ожирение, проблема в избытке калорий
Эксперты указали оптимальные материалы обивки для компьютерных кресел
Туристы в Европе выбирают Этрета во Франции и Брюгге в Бельгии как альтернативу Парижу и Риму
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Три привычки, которые делают ногти стариками раньше времени
Эксперты напомнили, чем подкормить клубнику после плодоношения для зимостойкости

Удалёнка без двойных налогов: Россия договорилась с ОАЭ о новых правилах

Россия и ОАЭ урегулировали налогообложение удаленной работы
1:02
Экономика

Россия и ОАЭ впервые закрепили четкие правила уплаты НДФЛ с доходов от удаленной работы. В июле Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об устранении двойного налогообложения, которое защищает физлиц и компании двух стран от двойных выплат в бюджет.

отпуск
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
отпуск

Документ охватывает не только зарплаты, но и доходы от движимого и недвижимого имущества, включая их отчуждение.

В предыдущих международных договорах удаленный труд никак не упоминался, что на практике нередко приводило к тому, что подоходный налог взимался сразу в двух юрисдикциях. До вступления в силу нового соглашения зарплата, полученная удаленно в России, облагалась НДФЛ по ставке 30%.

Теперь нормы для "удаленщиков" будут приведены в соответствие с российским Налоговым кодексом, что позволит исключить споры о месте выполнения работы и значительно снизит налоговую нагрузку, пишут "Ведомости".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Наука и техника
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Туристы в Европе выбирают Этрета во Франции и Брюгге в Бельгии как альтернативу Парижу и Риму
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Три привычки, которые делают ногти стариками раньше времени
Эксперты напомнили, чем подкормить клубнику после плодоношения для зимостойкости
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Варвара Щербакова призналась в краже соевого мяса в голодные времена
Роль быстрых мышечных волокон в развитии силы и скорости — рекомендации тренеров
Кетчуп из помидоров с перцем чили: рецепт приготовления дома
Фанаты обвиняют Максима Галкина* в разводе Никиты Преснякова и Алёны Красновой
Эксперт Кожевникова: тунец и скумбрия содержат наибольшее количество ртути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.