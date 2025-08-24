Удалёнка без двойных налогов: Россия договорилась с ОАЭ о новых правилах

Россия и ОАЭ впервые закрепили четкие правила уплаты НДФЛ с доходов от удаленной работы. В июле Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об устранении двойного налогообложения, которое защищает физлиц и компании двух стран от двойных выплат в бюджет.
Документ охватывает не только зарплаты, но и доходы от движимого и недвижимого имущества, включая их отчуждение.
В предыдущих международных договорах удаленный труд никак не упоминался, что на практике нередко приводило к тому, что подоходный налог взимался сразу в двух юрисдикциях. До вступления в силу нового соглашения зарплата, полученная удаленно в России, облагалась НДФЛ по ставке 30%.
Теперь нормы для "удаленщиков" будут приведены в соответствие с российским Налоговым кодексом, что позволит исключить споры о месте выполнения работы и значительно снизит налоговую нагрузку, пишут "Ведомости".
