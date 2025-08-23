Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От Омска до мировых столов: Вита расширяет производство фунчозы

Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
1:10
Экономика

Компания "Вита" из Омска, единственный производитель крахмальной лапши фунчозы в России, планирует увеличить выпуск этого продукта с 150 до 210 тонн в месяц, что составляет 40% роста.

Фунчоза с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Melsj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фунчоза с овощами

Это стало известно благодаря презентации владельца Владимира Толстова на международной программе "Бизнес-инкубатор ШОС".

Сейчас у компании есть две линии, которые производят фунчозу, а в октябре 2025 года начнётся опытная эксплуатация нового цеха с проектной мощностью 60 тонн в месяц. Кроме фунчозы, "Вита" также предлагает паназиатскую лапшу — около 240 тонн в месяц на четырех линиях.

Продукция "Виты" занимает 20-25% российского рынка, а спрос на фунчозу растёт на 20% ежегодно, в то время как паназиатская лапша увеличивается на 5-10%. Основатель компании отметил, что расположение производства в Омске помогает сократить затраты на логистику и уменьшить зависимость от валютных колебаний, пишет БК55.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
