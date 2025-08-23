Пять тысяч — капля в море: эксперт раскрыл самый важный пункт в страховом полисе от БПЛА

Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов

Эксперты по страхованию жилья заметили растущий интерес к полисам, которые покрывают ущерб от падения беспилотников (БПЛА).

Ярослав Остудин, предприниматель и эксперт по инвестициям, отметил, что перед тем как застраховать жилье, важно определиться с типом страховки, так как условия полисов часто неопределенны, пишет Газета. Ru.

Он подчеркнул, что многие страховые полисы по-прежнему ограничиваются покрытием только ущерба от стихийных бедствий, хотя дроны стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Если ваше имущество пострадает во время ЧС, государство предлагает выплату, но она ограничена (например, до 100 тысяч рублей за полностью утраченное имущество первой необходимости). Это не всегда покрывает реальные потери.

Страховой полис может помочь вернуть ущерб до установленного лимита, и если этот лимит соответствует рыночной стоимости квартиры, то возмещение может быть полным. Но важно помнить, что риск падения БПЛА не всегда входит в базовую страховку, и для защиты своего жилья стоит выбрать расширенное покрытие, которое включает также терроризм и диверсии.

Остудин также предупредил, что клиентам стоит тщательно изучать условия полисов, иначе они могут столкнуться с отказами в выплатах. Каждый пункт договора должен быть четко прописан, и лучше выбирать расширенные пакеты, где эти ситуации учтены.

Стоимость полиса зависит от суммы страхования, рисков и того, что конкретно нужно защитить. Например, годовая страховка на 1 миллион рублей может стоить около 5 тысяч рублей, но если вы добавляете покрытие от падения дронов, цена может вырасти на 20-30%.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации. Лимиты являются наиболее популярным инструментом управления рисков в банково-финансовой сфере.



