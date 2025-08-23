Шринкфляция под лупой: Росстат попросили разработать индекс для защиты потребителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чернышов предложил разработать индекс шринкфляции от Росстата
1:33
Экономика

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Росстата Сергею Галкину с просьбой разработать и добавить в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчет "Индекса шринкфляции".

Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Этот индекс будет измерять скрытое повышение цен через сокращение массы или объема товара при сохранении его стоимости или незначительном росте. Такой документ уже есть в распоряжении РИА Новости.

В своем обращении Чернышов предлагает утвердить базовый набор продуктов, который будут отслеживать специалисты Росстата в крупнейших торговых сетях. Они будут учитывать не только цены, но и точный вес и объем каждой единицы товара.

Как пример, он описывает ситуацию, когда за 1000 рублей можно было купить 10 упаковок молока по 1 кг, а теперь за те же деньги — 10 упаковок по 900 грамм. То есть, реальная цена за килограмм молока на самом деле выросла, даже если цена упаковки осталась такой же.

Чернышов считает, что реализация этой инициативы создаст дополнительный аналитический инструмент для более точной оценки реального уровня инфляции и поможет принимать более взвешенные решения в социально-экономической сфере. Это также повысит прозрачность рынка для граждан, позволяя им принимать более информированные потребительские решения и защищать свои права, пишет РИА Новости.

Уточнения

Шринкфля́ция (англ. shrinkflation) — снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены. Уменьшая объём или вес товара, переходя от цен на вес к ценам на объём (или наоборот, в зависимости от плотности товара), производители создают у покупателей мнимую видимость низкой цены на товар.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
