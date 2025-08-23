По итогам 2024 года среди сельскохозяйственных компаний, ведущих по выручке и налоговым отчислениям, выделились шесть компаний.
Среди них оказались АО "Кудряшовское" (входит в "Сибагро"), ООО "Сибирская Нива", АО "Новосибирская птицефабрика", ООО Тепличный комбинат "Толмачевский", ЗАО племзавод "Ирмень" и ЗАО Птицефабрика "Ново-Барышевская".
В пресс-службе областного Минсельхоза отметили, что рынок по ключевым категориям продовольствия опирается на собственное производство. Более того, по таким позициям, как зерно, молоко, свинина и овощи закрытого грунта, мощности предприятий не только удовлетворяют спрос, но и формируют значительный экспортный потенциал, особенно в отношении зерновых и зернобобовых культур.
В 2024 году самообеспеченность по зерну составила 140,7%, по яйцам — 126,2%, а по свинине — 175,4%, пишет РБК.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.