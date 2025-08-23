Лидеры на взлётной полосе: кто из агрокомпаний показал лучший результат в 2024 году

Минсельхоз назвал лидеров сельхозпроизводства

По итогам 2024 года среди сельскохозяйственных компаний, ведущих по выручке и налоговым отчислениям, выделились шесть компаний.

Фото: Wikimedia Commons by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Озимая пшеница

Среди них оказались АО "Кудряшовское" (входит в "Сибагро"), ООО "Сибирская Нива", АО "Новосибирская птицефабрика", ООО Тепличный комбинат "Толмачевский", ЗАО племзавод "Ирмень" и ЗАО Птицефабрика "Ново-Барышевская".

В пресс-службе областного Минсельхоза отметили, что рынок по ключевым категориям продовольствия опирается на собственное производство. Более того, по таким позициям, как зерно, молоко, свинина и овощи закрытого грунта, мощности предприятий не только удовлетворяют спрос, но и формируют значительный экспортный потенциал, особенно в отношении зерновых и зернобобовых культур.

В 2024 году самообеспеченность по зерну составила 140,7%, по яйцам — 126,2%, а по свинине — 175,4%, пишет РБК.

