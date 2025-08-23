Казахстанский уголь покоряет Россию: транзит взлетел до небес

Казахстан значительно увеличил объемы транспортировки угля через территорию России в первой половине этого года.

С января по июль транзит казахстанского угля возрос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,7 миллиона тонн. Это рекордный показатель за последние восемь лет.

Особенно заметное увеличение транзита произошло через порт Тамань, где объемы почти удвоились, достигнув 2,3 миллиона тонн. В июле отгрузки казахстанского угля через угольный терминал ОТЭКО в Тамани установили исторический рекорд, составив 415 тысяч тонн.

Также экспорт угля через порты северо-западного региона России вырос на 19%, составив 4,1 миллиона тонн за семь месяцев.

Интересно, что резкое увеличение транзитных объемов из Казахстана связано с сокращением отгрузок российского угля в портах южного и северо-западного направлений. В июле поставки российского угля в южные порты снизились на 14% по сравнению с прошлым годом, составив 1,25 миллиона тонн, а отгрузки через Тамань упали на целых 32%. Экспорт через северо-западные порты сократился на 27%, составив 3,2 миллиона тонн, пишут "Ведомости".

