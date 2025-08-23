Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бразильская светящаяся акула вырезает из жертв куски плоти, словно формочкой
В Москве представят вездеход Terranica Expedition с запасом хода более 1000 км
Ромашка и мелисса усиливают седативный эффект и помогают при бессоннице
Соберите кольраби, когда диаметр кочана достигает 6–10 см
Российский физик был задержан в Монголии: радиация в пустыне Гоби превышает норму
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась в Россию для профессиональной реализации
Delta и United столкнулись с исками за продажу несуществующих мест у окна
Для маскировки неровных стен в квартире используйте структурные обои
Джинсы с низкой талией — культовый тренд нулевых, который снова завоёвывает мир

Кредитный беспредел закончится? Госдума берется за микрозаймы всерьёз

Переплата по микрозаймам радикально изменится: Госдума готовит закон
1:29
Экономика

Осенью Государственная Дума рассмотрит законопроект, предусматривающий уменьшение максимального размера переплаты по микрозаймам со 130% до 100% в год.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, основной целью данного законопроекта является предотвращение чрезмерной закредитованности населения. Депутат подчеркнул, что предложенные меры не приведут к уходу микрофинансовых организаций (МФО) или заемщиков в нелегальный сектор, пишут Известия.

Аксаков уверен, что новое ограничение не окажет существенного влияния на рынок. МФО смогут адаптироваться к изменениям, скорректировав сроки или процентные ставки, оптимизируя процессы формирования и распределения средств.

Центральный банк России в целом поддерживает введение новых ограничений и подчеркивает необходимость борьбы с недобросовестными практиками на рынке микрофинансирования.

Финансовый уполномоченный РФ Светлана Максимова считает, что снижение максимальной суммы долга, особенно по микрозаймам, окажет положительное воздействие на наиболее уязвимые категории граждан.

В июле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о предложении партии запретить онлайн-заключение договоров микрозайма в целях борьбы с мошенническими схемами, когда на граждан оформляются займы без их ведома.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Соберите кольраби, когда диаметр кочана достигает 6–10 см
Российский физик был задержан в Монголии: радиация в пустыне Гоби превышает норму
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась в Россию для профессиональной реализации
Delta и United столкнулись с исками за продажу несуществующих мест у окна
Для маскировки неровных стен в квартире используйте структурные обои
Переплата по микрозаймам радикально изменится: Госдума готовит закон
Джинсы с низкой талией — культовый тренд нулевых, который снова завоёвывает мир
Быстрое охлаждение напитков: 4 эффективных способа для пикника в бабье лето
Мила Йовович расхвалила своего мужа Пола в 16-ю годовщину их свадьбы
Диетологи назвали безопасные для похудения десерты — творог, фрукты и тёмный шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.