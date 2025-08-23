Кредитный беспредел закончится? Госдума берется за микрозаймы всерьёз

Осенью Государственная Дума рассмотрит законопроект, предусматривающий уменьшение максимального размера переплаты по микрозаймам со 130% до 100% в год.
Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, основной целью данного законопроекта является предотвращение чрезмерной закредитованности населения. Депутат подчеркнул, что предложенные меры не приведут к уходу микрофинансовых организаций (МФО) или заемщиков в нелегальный сектор, пишут Известия.
Аксаков уверен, что новое ограничение не окажет существенного влияния на рынок. МФО смогут адаптироваться к изменениям, скорректировав сроки или процентные ставки, оптимизируя процессы формирования и распределения средств.
Центральный банк России в целом поддерживает введение новых ограничений и подчеркивает необходимость борьбы с недобросовестными практиками на рынке микрофинансирования.
Финансовый уполномоченный РФ Светлана Максимова считает, что снижение максимальной суммы долга, особенно по микрозаймам, окажет положительное воздействие на наиболее уязвимые категории граждан.
В июле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о предложении партии запретить онлайн-заключение договоров микрозайма в целях борьбы с мошенническими схемами, когда на граждан оформляются займы без их ведома.
