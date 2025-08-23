Щедрый подарок: Сбербанк установил новый дивидендный рекорд

Пресс-служба Сбербанка сообщила о завершении выплаты самых крупных в истории организации дивидендов за 2024 год, достигших общей суммы 786,9 миллиарда рублей.

Фото: Openverse by IvanA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банкоматы Сбербанка

Банк распределил на дивиденды половину своей чистой прибыли. Государство, как основной владелец Сбербанка, получило 50% от общей суммы выплат. Оставшаяся часть была распределена между более чем двумя миллионами акционеров, как физических, так и юридических лиц, пишет Газета.Ru.

По словам Тараса Скворцова, заместителя председателя правления и финансового директора Сбербанка, организация уже три года подряд демонстрирует стабильные и высокие выплаты дивидендов.

Рекордные выплаты дивидендов соответствуют ожиданиям акционеров, повышая их уверенность и заинтересованность в акциях Сбера, отметил Скворцов.

Кроме того, Сбербанк провел исследование, которое показало, что 32% инвесторов планируют повторно инвестировать полученные дивидендные выплаты.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.



