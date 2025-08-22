Тревожный звонок для россиян: урожай гречихи сократится на треть

Гречневый кризис: эксперты объясняют причины снижения урожайности в России

Ожидается значительное сокращение урожая гречихи в России к 2025 году, потенциально на 35%, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями и сложной экономической ситуацией.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречка с грибами

Аналитики АБ-Центра прогнозируют снижение сбора гречихи до 788 тысяч тонн в 2025 году, что станет самым низким показателем с 2019 года. Для сравнения, в 2023 году был зафиксирован рекордный урожай в 1,6 млн тонн, а в прошлом году — 1,2 млн тонн, сообщают Известия.

Сокращение посевных площадей под гречиху в 2025 году, по данным Росстата, составило 32,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув исторического минимума за последние 22 года — 746,4 тыс. га.

Неравномерное распределение осадков негативно сказалось на урожайности, отмечает Надежда Капустина, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

Марина Мельничук, также профессор Финансового университета, указывает на экономические факторы, в частности, перепроизводство и значительные запасы гречихи, накопленные аграриями за последние годы.

Тем не менее, эксперты уверяют, что дефицита гречки не предвидится, благодаря имеющимся запасам и возможности импорта из соседних стран.

В конце июля ассоциация "Народный фермер" сообщила о риске потери до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника в южных регионах из-за засухи. В Краснодарском крае прогнозировались потери зерновых в объеме 2,8 млн тонн, а губернаторы других регионов подтверждали сокращение урожая на треть.

