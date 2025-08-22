Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
Опасные микробы в отельных трубах: что скрывает обычный стакан воды в гостинице
Фридайвер из Хорватии Маричич рекордно долго смог задержать дыхание под водой
Эксперты: виляние хвостом у кошки может означать раздражение, счастье или охоту
8 месяцев исследований показали: друзьями рождаются, а не становятся
Походы в одиночку опасны даже для опытных путешественников

Дания решила лечить кризис чтения радикально: вот на сколько снизятся цены на книги

NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
1:16
Экономика

Чиновники в Дании, как и в других странах, обеспокоены тем, что интерес к чтению книг в эпоху цифровых экранов и бесконечной прокрутки новостей снижается. Чтобы изменить ситуацию, правительство предложило освободить книги от 25-процентного налога на добавленную стоимость (НДС).

Книга
Фото: unsplash.com by Mariana Vusiatytska mariana_, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Книга

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт сообщил, что это исключение направлено на борьбу с "кризисом чтения", особенно среди молодёжи. Он подчеркнул важность повышения доступности книг и снижения цен в книжных магазинах.

Правительство планирует отменить налог на книги в рамках нового бюджета, голосование по которому запланировано на ноябрь. Стоимость отмены налога составит около 330 миллионов датских крон (примерно 51 миллион долларов США). Ожидается, что отмена налога может снизить цены на книги на 16-20%.

Датские издатели, авторы и книготорговцы поддержали эту инициативу и надеются на повышение инвестиций в литературу. Привлечет ли этот шаг новых читателей, но правительство собирается оценить его результаты через четыре года, сообщает New York Times.

Уточнения

Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.