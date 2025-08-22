Дания решила лечить кризис чтения радикально: вот на сколько снизятся цены на книги

Чиновники в Дании, как и в других странах, обеспокоены тем, что интерес к чтению книг в эпоху цифровых экранов и бесконечной прокрутки новостей снижается. Чтобы изменить ситуацию, правительство предложило освободить книги от 25-процентного налога на добавленную стоимость (НДС).

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт сообщил, что это исключение направлено на борьбу с "кризисом чтения", особенно среди молодёжи. Он подчеркнул важность повышения доступности книг и снижения цен в книжных магазинах.

Правительство планирует отменить налог на книги в рамках нового бюджета, голосование по которому запланировано на ноябрь. Стоимость отмены налога составит около 330 миллионов датских крон (примерно 51 миллион долларов США). Ожидается, что отмена налога может снизить цены на книги на 16-20%.

Датские издатели, авторы и книготорговцы поддержали эту инициативу и надеются на повышение инвестиций в литературу. Привлечет ли этот шаг новых читателей, но правительство собирается оценить его результаты через четыре года, сообщает New York Times.

Уточнения

Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.



