Экономика США в тумане? ФРС готовит неожиданный поворот в сентябре

Пауэлл в Джексон-Хоуле не исключил снижения ставки ФРС в сентябре

На симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл обсудил ключевые темы: рынок труда, денежно-кредитная политика и будущие планы Федеральной резервной системы.

Он не исключил возможность снижения процентной ставки на долгожданном сентябрьском заседании. Пауэлл отметил, что текущая учетная ставка на 100 базисных пунктов ближе к нейтральной, чем год назад, а стабильность в уровне безработицы и других показателях рынка труда позволяет действовать осторожно при принятии решений об изменении политики.

В своей программной речи Пауэлл акцентировал внимание на "неопределённом" экономическом положении в стране. ФРС сталкивается с задачей поддерживать стабильность на рынке труда и контролировать инфляцию — две цели, которые становятся всё более противоречивыми к 2025 году. Его решения также вызывают политическую напряженность, особенно с критикой от администрации Дональда Трампа в отношении текущего плана по удержанию ставок, пишет Business Insider.

Это выступление стало последним для Пауэлла на посту председателя ФРС, поскольку он планирует покинуть свою должность в мае 2026 года.

