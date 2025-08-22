Экономика США в тумане? ФРС готовит неожиданный поворот в сентябре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл обсудил ключевые темы: рынок труда, денежно-кредитная политика и будущие планы Федеральной резервной системы.

Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Он не исключил возможность снижения процентной ставки на долгожданном сентябрьском заседании. Пауэлл отметил, что текущая учетная ставка на 100 базисных пунктов ближе к нейтральной, чем год назад, а стабильность в уровне безработицы и других показателях рынка труда позволяет действовать осторожно при принятии решений об изменении политики.

В своей программной речи Пауэлл акцентировал внимание на "неопределённом" экономическом положении в стране. ФРС сталкивается с задачей поддерживать стабильность на рынке труда и контролировать инфляцию — две цели, которые становятся всё более противоречивыми к 2025 году. Его решения также вызывают политическую напряженность, особенно с критикой от администрации Дональда Трампа в отношении текущего плана по удержанию ставок, пишет Business Insider.

Это выступление стало последним для Пауэлла на посту председателя ФРС, поскольку он планирует покинуть свою должность в мае 2026 года.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
