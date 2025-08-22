Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10 тонн за смену: Яндекс показал робота-богатыря для складов

Яндекс Роботикс: представлен прототип робота-комплектовщика для склада
2:05
Экономика

Компания "Яндекс" (торговый тикер MOEX: YDEX) представила опытный образец мобильного робота-комплектовщика, оснащенного системой компьютерного зрения.

Склад
Фото: flickr.com by Gwan Kho, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Склад

Массовое производство

Массовое производство планируется начать к 2027 году. Эксперты рынка отмечают, что подобные разработки уже существуют, а стоимость создания прототипа оценивается до 250 тысяч долларов.

Российский рынок складской робототехники пока уступает мировому, но в ближайшие годы ожидается рост до 800-1500 единиц в год. Однако, из-за высокой цены, позволить себе таких роботов пока могут только крупные компании.

Мобильный робот-комплектовщик с компьютерным зрением

Согласно информации, предоставленной "Яндекс Роботикс", компания разработала первый в России прототип мобильного робота-комплектовщика с компьютерным зрением. Представители "Яндекса" сообщили, что до конца 2026 года будут проводиться пилотные проекты на складах крупных ритейлеров, после чего, с 2027 года, планируется запуск серийного производства.

Ожидается, что стоимость решения "Яндекса" будет значительно ниже зарубежных аналогов, например, Stretch от Boston Dynamics, который стоит 300-500 тысяч долларов. Срок окупаемости оценивается в три года, а производительность — 10 тонн груза за 12-часовую смену. Инвестиции в проект и планируемый объем производства не разглашаются.

 В основе мобильная платформа

Разработчики "Яндекс Роботикс" утверждают, что программное и аппаратное обеспечение робота разработано компанией самостоятельно. В основе лежит мобильная платформа от робота-инвентаризатора и манипулятор с вакуумным захватом. Робот оснащен камерами с системой компьютерного зрения, которые распознают объекты, оценивают их положение и глубину, передает "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
