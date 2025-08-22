Аренда однокомнатных в Москве бьёт рекорды: какой район лидирует по росту цен

В июле 2025 года Тимирязевский район возглавил рейтинг локаций Москвы по темпам роста цен на аренду однокомнатных квартир.
Средняя стоимость аренды однушки в этом районе увеличилась на 21,4% по сравнению с июнем, достигнув 75,4 тыс. руб. в месяц. Эксперты из "НДВ Супермаркет Недвижимости" объясняют такое удорожание вымыванием более доступных вариантов жилья.
Анализ был основан на данных о ставках аренды, представленных в базе компании, с акцентом на однокомнатные квартиры, которые являются наиболее популярными среди арендаторов.
Во втором квартале 2025 года наибольший рост цен на аренду жилья зафиксирован в районах Якиманка (+35,8%), Ломоносовский (+20,1%) и Донской (+17,4%), пишет РБК.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.