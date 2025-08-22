Аренда однокомнатных в Москве бьёт рекорды: какой район лидирует по росту цен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Экономика

В июле 2025 года Тимирязевский район возглавил рейтинг локаций Москвы по темпам роста цен на аренду однокомнатных квартир.

современная квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
современная квартира

Средняя стоимость аренды однушки в этом районе увеличилась на 21,4% по сравнению с июнем, достигнув 75,4 тыс. руб. в месяц. Эксперты из "НДВ Супермаркет Недвижимости" объясняют такое удорожание вымыванием более доступных вариантов жилья.

Анализ был основан на данных о ставках аренды, представленных в базе компании, с акцентом на однокомнатные квартиры, которые являются наиболее популярными среди арендаторов.

  • Второе место занял район Сокол с ростом цен на 21,3% (до 77,4 тыс. руб. в месяц).
  • Третью позицию занимает район Дорогомилово с приростом на 20,4% (до 118,5 тыс. руб.).
  • Четвертое место у Хамовников, где увеличились арендные ставки на 20,1% (до 120,2 тыс. руб.).
  • Замыкает пятерку Красносельский район с ростом на 18,2% (до 100,8 тыс. руб.).

Во втором квартале 2025 года наибольший рост цен на аренду жилья зафиксирован в районах Якиманка (+35,8%), Ломоносовский (+20,1%) и Донской (+17,4%), пишет РБК. 

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
