Аренда однокомнатных в Москве бьёт рекорды: какой район лидирует по росту цен

Аренда в Тимирязевском районе Москвы: эксперты объясняют причины резкого роста цен на однушки

В июле 2025 года Тимирязевский район возглавил рейтинг локаций Москвы по темпам роста цен на аренду однокомнатных квартир.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) современная квартира

Средняя стоимость аренды однушки в этом районе увеличилась на 21,4% по сравнению с июнем, достигнув 75,4 тыс. руб. в месяц. Эксперты из "НДВ Супермаркет Недвижимости" объясняют такое удорожание вымыванием более доступных вариантов жилья.

Анализ был основан на данных о ставках аренды, представленных в базе компании, с акцентом на однокомнатные квартиры, которые являются наиболее популярными среди арендаторов.

Второе место занял район Сокол с ростом цен на 21,3% (до 77,4 тыс. руб. в месяц).

Третью позицию занимает район Дорогомилово с приростом на 20,4% (до 118,5 тыс. руб.).

Четвертое место у Хамовников, где увеличились арендные ставки на 20,1% (до 120,2 тыс. руб.).

Замыкает пятерку Красносельский район с ростом на 18,2% (до 100,8 тыс. руб.).

Во втором квартале 2025 года наибольший рост цен на аренду жилья зафиксирован в районах Якиманка (+35,8%), Ломоносовский (+20,1%) и Донской (+17,4%), пишет РБК.

