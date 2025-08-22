2 млрд рублей: издательство Просвещение обязали вернуть деньги государству

Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая выяснила, что издательство "Просвещение" завышало цены на учебники.

Суд обязал издательство вернуть более 2 миллиардов рублей в госбюджет, признав действия "Просвещения" нарушением антимонопольного законодательства.

Издательство пыталось оспорить решение ФАС, принятое 24 января 2025 года, и два предписания, которые обязывали "Просвещение" снизить цены и вернуть незаконно полученный доход. Однако суд стал на сторону антимонопольной службы, сообщает РИА Новости.

