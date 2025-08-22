Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парикмахеры назвали метод для придания объёма тонким волосам
Синтетические и минеральные масла: поведение в жару
Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие
Большой экспедиционный рюкзак в отпуске сразу выдаёт, что вы — турист
Выступившая в Казани певица Пелагея заявила, что уже состоит из чак-чака
Российский кинокритик Антон Долин* принял гражданство Молдовы

2 млрд рублей: издательство Просвещение обязали вернуть деньги государству

Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда
0:41
Экономика

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая выяснила, что издательство "Просвещение" завышало цены на учебники. 

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Суд обязал издательство вернуть более 2 миллиардов рублей в госбюджет, признав действия "Просвещения" нарушением антимонопольного законодательства.

Издательство пыталось оспорить решение ФАС, принятое 24 января 2025 года, и два предписания, которые обязывали "Просвещение" снизить цены и вернуть незаконно полученный доход. Однако суд стал на сторону антимонопольной службы, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда
Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие
Большой экспедиционный рюкзак в отпуске сразу выдаёт, что вы — турист
НАТО у границ: Минск толкают к радикальному решению
Выступившая в Казани певица Пелагея заявила, что уже состоит из чак-чака
Российский кинокритик Антон Долин* принял гражданство Молдовы
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.