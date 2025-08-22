2 млрд рублей: издательство Просвещение обязали вернуть деньги государству

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая выяснила, что издательство "Просвещение" завышало цены на учебники.
Суд обязал издательство вернуть более 2 миллиардов рублей в госбюджет, признав действия "Просвещения" нарушением антимонопольного законодательства.
Издательство пыталось оспорить решение ФАС, принятое 24 января 2025 года, и два предписания, которые обязывали "Просвещение" снизить цены и вернуть незаконно полученный доход. Однако суд стал на сторону антимонопольной службы, сообщает РИА Новости.
