Арест миллиардов: как танкер Волгонефть-212 утянул на дно не только море, но и счета владельцев

Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил ходатайство Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора и наложил арест на счета владельца и чартерного фрахтователя танкера "Волгонефть-212". Речь идёт о компаниях ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг", которые фигурируют в деле о колоссальном экологическом ущербе.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Танкер

Решение суда

"Ходатайство истца о принятии обеспечительных мер — удовлетворить частично. Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Каматрансойл”. Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Кама шиппинг”.", — сказанн в опубликованном определении.

При этом суд отказал в запрете на открытие новых банковских счетов. Компании всё же смогут:

продолжать выплаты по кредитным договорам с российскими банками (если они заключены ранее);

выдавать зарплату сотрудникам;

оплачивать налоги, сборы, штрафы и иные обязательные платежи в бюджет.

Суммы исков и компенсации

Напомним, ранее Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Росприроднадзора. С компаний решено взыскать:

49,46 млрд рублей — сумма ущерба окружающей среде;

10 млн рублей — госпошлина в доход федерального бюджета.

Из этих 49,46 млрд:

49,16 млрд рублей — ущерб от разлива нефтепродуктов;

294,5 млн рублей — ущерб от затопления судна.

Авария в Керченском проливе

Катастрофа произошла 15 декабря 2024 года, когда танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонули у Керченского пролива.

На борту находилось около 9,2 тыс. тонн мазута.

В Черное море попало 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Для ликвидации последствий ЧП создана правительственная комиссия.

По информации Минтранса РФ, именно утечка топлива стала главным источником катастрофического экологического ущерба Черному морю.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.



Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

