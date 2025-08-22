Арест миллиардов: как танкер Волгонефть-212 утянул на дно не только море, но и счета владельцев

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил ходатайство Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора и наложил арест на счета владельца и чартерного фрахтователя танкера "Волгонефть-212". Речь идёт о компаниях ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг", которые фигурируют в деле о колоссальном экологическом ущербе.
"Ходатайство истца о принятии обеспечительных мер — удовлетворить частично. Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Каматрансойл”. Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Кама шиппинг”.", — сказанн в опубликованном определении.
При этом суд отказал в запрете на открытие новых банковских счетов. Компании всё же смогут:
Напомним, ранее Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Росприроднадзора. С компаний решено взыскать:
Из этих 49,46 млрд:
Катастрофа произошла 15 декабря 2024 года, когда танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонули у Керченского пролива.
По информации Минтранса РФ, именно утечка топлива стала главным источником катастрофического экологического ущерба Черному морю.
Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.
Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
