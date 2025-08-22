Арест миллиардов: как танкер Волгонефть-212 утянул на дно не только море, но и счета владельцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
2:34
Экономика

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил ходатайство Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора и наложил арест на счета владельца и чартерного фрахтователя танкера "Волгонефть-212". Речь идёт о компаниях ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг", которые фигурируют в деле о колоссальном экологическом ущербе.

Танкер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Танкер

Решение суда

"Ходатайство истца о принятии обеспечительных мер — удовлетворить частично. Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Каматрансойл”. Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Кама шиппинг”.",  — сказанн в опубликованном определении.

При этом суд отказал в запрете на открытие новых банковских счетов. Компании всё же смогут:

  • продолжать выплаты по кредитным договорам с российскими банками (если они заключены ранее);
  • выдавать зарплату сотрудникам;
  • оплачивать налоги, сборы, штрафы и иные обязательные платежи в бюджет.

Суммы исков и компенсации

Напомним, ранее Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Росприроднадзора. С компаний решено взыскать:

  • 49,46 млрд рублей — сумма ущерба окружающей среде;
  • 10 млн рублей — госпошлина в доход федерального бюджета.

Из этих 49,46 млрд:

  • 49,16 млрд рублей — ущерб от разлива нефтепродуктов;
  • 294,5 млн рублей — ущерб от затопления судна.

Авария в Керченском проливе

Катастрофа произошла 15 декабря 2024 года, когда танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонули у Керченского пролива.

  • На борту находилось около 9,2 тыс. тонн мазута.
  • В Черное море попало 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.
  • Для ликвидации последствий ЧП создана правительственная комиссия.

По информации Минтранса РФ, именно утечка топлива стала главным источником катастрофического экологического ущерба Черному морю.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.

Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
