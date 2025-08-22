168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины

Данные Еврокомиссии — ЕС и страны-члены выделили Украине €168,9 млрд

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сколько на самом деле стоит помощь ЕС Украине? Еврокомиссия раскрыла точные цифры, и они впечатляют.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Финанстрование Украины

"€168,9 млрд составил общий объем помощи от Евросоюза и его стран-членов", — сообщила ЕК.

Основные расходы

Самая крупная статья — военная поддержка.

€59,6 млрд ушло на закупку вооружений. Эти деньги включают как двусторонние поставки оружия, так и закупки через Европейский фонд мира.

Беженцы и социальные расходы

Помимо военной помощи, значительная часть средств была направлена странам ЕС, которые принимают украинцев.

€17 млрд пошло на программы размещения и обустройства беженцев.

Деньги из замороженных российских активов

Интересная деталь — €3,7 млрд из общей суммы составляют доходы от инвестирования российских суверенных активов, замороженных в юрисдикциях ЕС. Эти средства были экспроприированы и перенаправлены на поддержку Украины.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Бе́женцы с современной юридической точки зрения — это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств.

