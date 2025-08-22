Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
298 часов стрима привели Рафаэля Гравена к трагедии
Исследование Университета Флиндерса: апноэ во сне ухудшается по выходным
Алсу рассказала о поисках нового спутника после развода
Восстановление мышц после 50: необходимы растяжка и белок — бразильский профессор Аталла
US Open 2025: Итальянцы шокировали мир тенниса, доказав свою силу
Валь-ди-Фунес в Италии предлагают для пеших прогулок и зимнего отдыха
Жареные кабачки и помидоры стали основой салата с медово-лимонной заправкой
Вуди Аллен примет участие в Московской неделе кино по видеосвязи
Титаник манит: частная экспедиция готовится к погружению — детали проекта

168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины

Данные Еврокомиссии — ЕС и страны-члены выделили Украине €168,9 млрд
1:10
Экономика

Сколько на самом деле стоит помощь ЕС Украине? Еврокомиссия раскрыла точные цифры, и они впечатляют.

Финанстрование Украины
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Финанстрование Украины

"€168,9 млрд составил общий объем помощи от Евросоюза и его стран-членов", — сообщила ЕК.

Основные расходы

Самая крупная статья — военная поддержка.

€59,6 млрд ушло на закупку вооружений. Эти деньги включают как двусторонние поставки оружия, так и закупки через Европейский фонд мира.

Беженцы и социальные расходы

Помимо военной помощи, значительная часть средств была направлена странам ЕС, которые принимают украинцев.

€17 млрд пошло на программы размещения и обустройства беженцев.

Деньги из замороженных российских активов

Интересная деталь — €3,7 млрд из общей суммы составляют доходы от инвестирования российских суверенных активов, замороженных в юрисдикциях ЕС. Эти средства были экспроприированы и перенаправлены на поддержку Украины.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Бе́женцы с современной юридической точки зрения — это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Усталость после пляжа возникает из-за песка и скрытых процессов в организме
Ксения Бородина: проблемы с самооценкой толкают женщин к роли любовницы
Остеопат назвал риски для здоровья при неправильной посадке за столом у школьников
Тренеры напоминают: мышцы растут при нагрузке 2–3 раза в неделю и полноценном отдыхе
Политолог Ищенко заявил, что Зеленский останется ни с чем, когда потеряет власть
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.