168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины

Сколько на самом деле стоит помощь ЕС Украине? Еврокомиссия раскрыла точные цифры, и они впечатляют.
"€168,9 млрд составил общий объем помощи от Евросоюза и его стран-членов", — сообщила ЕК.
Самая крупная статья — военная поддержка.
€59,6 млрд ушло на закупку вооружений. Эти деньги включают как двусторонние поставки оружия, так и закупки через Европейский фонд мира.
Помимо военной помощи, значительная часть средств была направлена странам ЕС, которые принимают украинцев.
€17 млрд пошло на программы размещения и обустройства беженцев.
Интересная деталь — €3,7 млрд из общей суммы составляют доходы от инвестирования российских суверенных активов, замороженных в юрисдикциях ЕС. Эти средства были экспроприированы и перенаправлены на поддержку Украины.
