Искусство тратить с аппетитом: кто чаще других в России посещает рестораны

Наблюдается тенденция увеличения посещаемости заведений общепита среди граждан России. Параллельно с этим, растут и объемы денежных средств, которые россияне тратят в кафе, ресторанах и барах.

Специалисты "Сбера" провели анализ, чтобы выяснить, какие категории населения чаще предпочитают питаться вне дома, и каков размер их расходов на это. В ходе исследования был зафиксирован максимальный чек в одном из московских ресторанов, достигший 4,8 миллиона рублей, сообщает rosbalt.ru.

Согласно данным "Сбераналитики", опубликованным ТАСС, жители Москвы посещают рестораны в среднем около 22 раз в год, в то время как петербуржцы делают это 21 раз. Средний показатель по стране составляет 16 посещений в год. Эксперты также оценили финансовые затраты. В среднем, москвич тратит на рестораны около 16 тысяч рублей в год, петербуржец — немного меньше, около 13 тысяч рублей. В среднем по России эта сумма составляет 9,4 тысячи рублей.

