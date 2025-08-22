ЕС душит топливный рынок? Нефтяники бьют тревогу из-за новых правил

Союз нефтяников критикует ЕС за нормы выбросов для топлива

Новые нормы выбросов ЕС для топлива подверглись критике со стороны Ивана Индрачека, председателя правления PDS — Союза независимых компаний Чехии по нефтедобыче.

Фото: commons.wikimedia.org by MurderousPass, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Прага

Он считает, что меры неэффективны, для населения ожидаемы значительные расходы, и при этом заметного улучшения ситуации с выбросами в будущем не будет.

Напомним, в 2023 году была утверждена система ETS 2, которая начнет действовать с 2027 года и будет касаться отопления и транспорта, включая поставщиков природного газа, угля и мазута. Индрачек описывает эти нормы как "издевательство".

В Брюсселе (Бельгия) сначала планировали внедрить налог на выбросы углерода, но это требовало согласия всех стран. В итоге для введения квот на выбросы было достаточно квалифицированного большинства.

