Это неприемлемо: Венгрия и Словакия требуют принять меры против Украины из-за атак на нефтепровод Дружба

22 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что восстановление поставок нефти через нефтепровод "Дружба", приостановленных из-за удара Украины, займет как минимум пять дней.
Он отметил, что эти атаки вредят не столько России, сколько Венгрии и Словакии, подчеркивая важность данного нефтепровода для энергоснабжения их стран, передают Известия.
Сийярто отметил, что без поставок нефти через "Дружбу" Венгрия не сможет обеспечить свои потребности. Он заявил, что ситуация с энергоснабжением страны является неприемлемой и призвал Еврокомиссию принять меры против атак на критическую инфраструктуру.
Вместе со своим словацким коллегой Юраем Бланаром он отправил письмо высокопоставленным представителям Евросоюза с просьбой обеспечить защиту от атак на нефтепровод, который снабжает Венгрию и Словакию.
