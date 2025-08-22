Это неприемлемо: Венгрия и Словакия требуют принять меры против Украины из-за атак на нефтепровод Дружба

Сийярто: восстановление поставок нефти в Венгрию после атаки Украины займёт 5 дней

22 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что восстановление поставок нефти через нефтепровод "Дружба", приостановленных из-за удара Украины, займет как минимум пять дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Петер Сийярто

Он отметил, что эти атаки вредят не столько России, сколько Венгрии и Словакии, подчеркивая важность данного нефтепровода для энергоснабжения их стран, передают Известия.

Сийярто отметил, что без поставок нефти через "Дружбу" Венгрия не сможет обеспечить свои потребности. Он заявил, что ситуация с энергоснабжением страны является неприемлемой и призвал Еврокомиссию принять меры против атак на критическую инфраструктуру.

Вместе со своим словацким коллегой Юраем Бланаром он отправил письмо высокопоставленным представителям Евросоюза с просьбой обеспечить защиту от атак на нефтепровод, который снабжает Венгрию и Словакию.

